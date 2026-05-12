Németh Balázs: Itt a szabad közmédia, levágták Sulyok Tamást a képről

„Itt a szabad közmédia!” – így reagált közösségi oldalán Németh Balázs arra, hogy az MTI egyik fotójáról lemaradt Sulyok Tamás.

A politikus szerint alig három nappal az új miniszterelnök beiktatása után máris láthatóvá vált, hogyan működhet a „Magyar Péter-féle közmédia”. Németh Balázs azt állítja, hogy az MTI vélhetően politikai utasításra vágta le a hivatalban lévő államfőt arról a közös fényképről, amelyen

eredetileg Magyar Péter és Bóna Szabolcs mellett Sulyok Tamás is szerepelt.

A Fidesz képviselője úgy fogalmazott: miközben a Tisza Párt korábban rendszeresen pártállami propagandával vádolta a közmédiát, a saját kormányuk megalakulásának napján már a hivatalban lévő köztársasági elnök kivágására kötelezhették az MTI-t.

Németh Balázs szerint a történtek túlmutatnak egy egyszerű képszerkesztési ügyön, mert szerinte a közmédia függetlenségével kapcsolatban vetnek fel komoly kérdéseket. A kormánypárti politikus az esetet az 1990 óta eltelt időszak egyik legsúlyosabb sajtószabadságot érintő botrányának nevezte.