Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most dől el a háború: tőrt döftek Ukrajna hátába, Putyin a Kremlben lejt örömtáncot

Látta?

Balhé a Parlamentnél: rohantak a rendőrök

Magyar Péter

Németh Balázs: Itt a szabad közmédia, levágták Sulyok Tamást a képről

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„Itt a szabad közmédia!” – írta közösségi oldalán Németh Balázs. A politikus azt állítja, hogy az MTI vélhetően politikai utasításra vágta le a hivatalban lévő államfőt arról a közös fényképről, amelyen eredetileg Magyar Péter és Bóna Szabolcs mellett Sulyok Tamás is szerepelt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Pétersulyok tamásnémeth balázsTisza-kormány

„Itt a szabad közmédia!” – így reagált közösségi oldalán Németh Balázs arra, hogy az MTI egyik fotójáról lemaradt Sulyok Tamás.

Németh Balázs, a Budapest 2023 Nonprofit Zrt. vezérigazgatójaként mondott beszédet a BOK-csarnokban 2023. április 1-jén (Fotó: MTI/Illyés Tibor)
Fotó: MTI/Illyés Tibor

A politikus szerint alig három nappal az új miniszterelnök beiktatása után máris láthatóvá vált, hogyan működhet a „Magyar Péter-féle közmédia”. Németh Balázs azt állítja, hogy az MTI vélhetően politikai utasításra vágta le a hivatalban lévő államfőt arról a közös fényképről, amelyen 

eredetileg Magyar Péter és Bóna Szabolcs mellett Sulyok Tamás is szerepelt.

A Fidesz képviselője úgy fogalmazott: miközben a Tisza Párt korábban rendszeresen pártállami propagandával vádolta a közmédiát, a saját kormányuk megalakulásának napján már a hivatalban lévő köztársasági elnök kivágására kötelezhették az MTI-t.

Németh Balázs szerint a történtek túlmutatnak egy egyszerű képszerkesztési ügyön, mert szerinte a közmédia függetlenségével kapcsolatban vetnek fel komoly kérdéseket. A kormánypárti politikus az esetet az 1990 óta eltelt időszak egyik legsúlyosabb sajtószabadságot érintő botrányának nevezte.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!