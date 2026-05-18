Németh Balázs: A bosszúra idomított nép vért akar, Péter miniszterelnök pedig lájkokat

A parlamenti képviselő Facebook-oldalán arról írt: ijesztőnek tartja, hogy sokan „ujjongva ünnepelték”, hogy egy családos embert élő adásban kirúgtak a munkahelyéről pusztán azért, mert a jobboldalhoz tartozik. Németh Balázs figyelmeztetett arra, hogy a történelem során a hasonlóan kezdődő politikai lépések sosem végződtek jól.

Németh Balázs fontos figyelmeztetést küldött Magyar Péter politikájával kapcsolatban (Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztőség)

Magyar Pétert és a liberális sajtót is bírálta Németh Balázs

Németh Balázs szerint a jelenlegi politikai közhangulat tudatos hergelés eredménye, amelyben komoly szerepet játszik Magyar Péter és a liberális média is.

Nincs messze az a nap, amikor ugyanez, a Magyar Péter, illetve a liberális sajtó által felhergelt nép követeli majd a padlássöpréseket”

– fogalmazott a bejegyzésben.

A politikus úgy látja:

ha a Tisza-kormány nem tud majd jobb életet biztosítani az embereknek, akkor újabb és újabb ellenségképekre lesz szükség, hogy fenntartsák a politikai indulatokat. Szerinte ezért különösen veszélyes az a politikai kommunikáció, amely folyamatos bosszúhangulatot gerjeszt, és közellenségként mutatja be a jobboldali kötődésű embereket.

Havasi Bertalan ügye nagy vihart kavart

Az ügy előzménye, hogy a napokban nagy visszhangot kapott Havasi Bertalan felmentésének ügye, amelyet több ellenzéki oldal és baloldali véleményformáló is ünnepként kezelt a közösségi médiában. Magyar Péterék továbbra is inkább politikai performanszokkal és látványos akciókkal foglalkoznak, mint valódi kormányzással.