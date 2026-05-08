Németh Balázs: Nem leszünk semmi jónak az elrontói

Németh Balázs ugyan sajnálja, hogy nem kormánypárti képviselőként kezdheti meg parlamenti munkáját, hangsúlyozta: tiszteletben tartja az április 12-i választás eredményét.
Meggyőződésem, hogy az ország, és főként a gyerekeink szempontjából nem jó hír a liberális, multikulti irányváltás”
– fogalmazott bejegyzésében.
„Nem leszünk semmi jónak az elrontói”
Németh Balázs szerint a következő időszakban a Fidesz-KDNP konstruktív ellenzéki szerepre készül, még akkor is, ha ez szokatlan lehet az elmúlt másfél évtized politikai viszonyai után.
Mi biztosan nem leszünk semmi jónak az elrontói”
– mondta, hozzátéve: a magyar emberek érdekeit szolgáló javaslatokat támogatni fogják, ugyanakkor mindent megtesznek annak érdekében, hogy az új parlamenti többség ne bontsa le az elmúlt 16 év eredményeit.