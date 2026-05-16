Németh Balázs odaszólt, szerinte politikai hisztéria a Karmelita körüli vita

A Karmelita kolostor körüli vitákra reagált közösségi oldalán Németh Balázs. A képviselő szerint a kritikák „hisztériakeltésről” szólnak, és mindenki saját szemével győződhet meg a valóságról.
Németh Balázs Facebook-bejegyzésében arra biztatta az embereket, hogy éljenek a lehetőséggel, és személyesen nézzék meg a Karmelita kolostort, ahol korábban Orbán Viktor miniszterelnök dolgozott és a kormányüléseket tartották.

Németh Balázs Forrás: Facebook

A képviselő szerint aki ellátogat az épületbe, az szembesülhet azzal, hogy az „messze nem egy palota”, hanem egy ízlésesen felújított kolostor, amely szerinte méltó arra, hogy Magyarország vezetője ott fogadja a nemzetközi partnereket.

Németh Balázs úgy fogalmazott: 

a Karmelita körüli kritikák valójában „hisztériakeltésről” és „hergelésről” szólnak, amely szerinte túlzó és politikai célú.

Bejegyzésében az új miniszterelnöknek is üzent, azt írta: szerinte a „gyűlölködés” helyett inkább a kormányzásra kellene koncentrálnia. Példaként említette a kampányban felvetett 480 forintos benzinár kérdését, amelynek bevezetését most már kormányzati pozícióból is meg lehetne valósítani.

