A Nemzetközi Büntetőbíróság tevékenysége átpolitizálódott, nem lenne baj kilépni

A testület elvesztette morális iránytűjét, átpolitizált és nem is segíti elő feltétlenül a nemzetközi jó viszonyt. Ezért Bóka János szerint rossz döntés visszavonni Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból.
A Magyar Közlöny május 22-i számában megjelent két kormányhatározat Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról. Ez rossz döntés - írta közösségi oldalán Bóka János országgyűlési képviselő, frakcióvezető-helyettes.

Bóka János részletesen indokolta, miért tartja rossz ötletnek , ha nem lépünk ki a Nemzetközi Büntetőbíróság testületéből
Fotó: Facebook/Bóka János

Indoklásában kifejtette, a Nemzetközi Büntetőbíróság tevékenysége átpolitizálódott, a testület elveszítette morális iránytűjét. Nemzetközi tekintélye súlyosan erodálódott, európai tagállamai közül bevallottan többen is azt vizsgálják, hogyan tudnák határozatait megkerülni.

A Nemzetközi Büntetőbíróság tevékenysége a közel-keleti konfliktus rendezéséhez eddig semmivel sem vitt közelebb, bizonyos szempontból éppen a probléma része, nem a megoldásé.

Magyarország és Izrael Állam között számos pillérre épülő különleges kapcsolat van, amit joggal tekinthetünk barátságnak és stratégiai partnerségnek. Ennek fenntartásában állítólag a Tisza-kormány is érdekelt.

Meglepő, hogy a stratégiai partnerség és barátság építésének jegyében a Tisza-kormány eddigi igen kevés érdemi kormányzati intézkedései közül az elsők között szerepel egy olyan, aminek értelmében Izrael miniszterelnökét Magyarországon le kellene tartóztatni.

Izrael miniszterelnökének Magyar Pétertől érvényes meghívása van az október 23-i állami ünnepségre. A május 22-i kormányhatározatok fényében ez valójában nem meghívás, hanem inzultus.

