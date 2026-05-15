Az egyik Nobel-díjas kell a Tisza-kormánynak, a másiknak kiteszi a szűrét

Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán jelentette be, hogy a kormány felbontja a Nobel-díjas Krausz Ferenc által vezetett Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvánnyal kötött, 261,7 milliárd forintos támogatási szerződést.

A Tisza-kormány tanácsadóként számít a Nobel-díjas Karikó Katalin munkájára, addig megszünteti az állami együttműködést a szintén Nobel-díjas Krausz Ferenc alapítványával Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

A korábbi egészségügyi államtitkár szerint a Nobel-díjas tudósokat közel kellene tartani a magyar tudományos élethez

A miniszterelnök egyúttal arra kérte a Nobel-díjas kutatót, hogy utalja vissza az alapítvány számára már kifizetett 22 milliárd forintot is.

A támogatási szerződési megállapodást még a választások előtt kötötte meg a korábbi, Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium, és azt elvileg csak a felek közös megegyezésével lehetne módosítani.

A szerződésbontási döntés annak ismeretében különösen érdekes, hogy közben a Tisza-kormány egy másik Nobel-díjas magyar tudósra, Karikó Katalinra fontos szerepet bíz. Az egészségügyi miniszter, Hegedűs Zsolt tanácsadóként kérte fel a világhírű kutatót.

A lépést még a korábbi egészségügyi államtitkár, Takács Péter is üdvözölte. A Hír TV-ben arról beszélt, hogy „szükség van olyan koponyákra a magyar társadalomban és közéletben, mint Karikó Katalin”, és hangsúlyozta: a Nobel-díjas kutató korábban az Orbán-kormány munkáját is segítette tanácsaival.

Takács Péter szerint Karikó Katalin nem politikai alapon vállalt szerepet, hanem a magyarságtudatából fakadóan segíti Magyarországot. Hozzátette: ugyanilyen fontosnak tartja Krausz Ferenc munkáját is, és szerinte a Nobel-díjas magyar tudósokat továbbra is közel kell tartani a hazai tudományos élethez.