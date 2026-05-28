Nyílt kihívást kaptak Magyar Péterék – Tusnádfürdőn dőlhet el minden

Közeleg július harmadik hete, amikorra a patrióta oldal szervezi az idei, 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor rendezvényét. A tusnádfürdői rendezvényen hagyományosan szakpolitikai vitákat is folytatnak az egymástól eltérő gondolkodású közszereplők. Az, hogy a tiszások is elmennek és felveszik a kesztyűt, még nem biztos, de meghívták őket.
A jobboldal szakpolitikai vitákat tervez a Tiszával az idei tusnádfürdői fesztiválon – írta a Mandiner csütörtökön.
A lap a Magyar Hang cikkére hivatkozva írja, hogy idén, ha nem is jön össze egy Orbán Viktor-Magyar Péter vita, a Tisza-kormány államtitkárait meghívták az eseményre. Tették ezt úgy, ahogy már 2025-ben is invitáltak tiszásokat.
Tusnádfürdő a szakpolitikai viták helye is
A szakpolitikai viták szükségességéről a Fidesz már 2025-ben is beszélt, abba nem álltak bele a tiszások, kérdés, hogy most felvállalják ezeket, vagy maradnak a „nem mondhatunk el semmit, mert abba belebuknánk” verziónál”, esetleg a fenyegetések és mismásolás talaján ragadnak végleg.
