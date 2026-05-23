Nyílt támadások, névtelen feljelentések − a Tisza párt radikális baloldali módszereket követ

A Tisza-kormány nem költözik be a Karmelita-palotába” - jelentette ki Magyar Péter, amikor egyik este váratlanul megjelent a Karmelita Kolostornál. A luxus szimbólumaként mutatta be az épületet, palotaként hivatkozott rá, holott ez egy kolostor és ez utóbbi jellegének megfelelően újították fel. örömmel mutatta, hogy következik a Tisza-terem. Oda is bementek, és semmit nem találtak − semmi luxus, semmi méregdrága berendezés, semmi hergelnivaló. Kissé csalódottan csak ennyit mondott: “gyerünk tovább, ez CSAK egy Tisza-terem.” Ez tehát egy egyik a lejáratások közül, ami a Tisza-kormány első heteit jellemezte − írja az Ellenpont, végigvéve a radikális baloldal eszközeit idéző módszereket. Ez a hergelés még az enyhébbek közül való, az pedig magától értetődő, hogy egy dombra vagy hegyre épült épületből − legyen az bárhol a világon − általában szép a kilátás. Arra, hogy a radikális baloldal módszereivel hergelje a nézőket, éppen megfelel.
Aztán bement Orbán Viktor dolgozószobájába és pihenőszobájába, ahol egy végtelenül egyszerű vaságy is volt. Itt is csalódnia kellett Magyar Péternek, itt sem volt semmi, amivel hergelni tudott volna.
Magyar Péter a megnyert választás után azonnal rátámadt a köztársasági elnökre. Megpróbálta nyilvánosan megszégyeníteni. A választás megnyerése utáni nemzetközi sajtótájékoztatóján bábnak nevzte, és hozzátette
„az én szememben ő nem köztársasági elnök”.
A miniszterek kinevezése előtt felszólította a köztársasági elnököt, hogy ne szerepljen a fotókon, ami a miniszterekről készül. Ezek után szándékosan úgy állt be a fotókhoz a miniszterekkel, hogy azon a köztársasági elnök ne látsszon.
Magyar Péter azt is kijelentette a választás másnapján tartott sajtótájékoztatóján: két ciklusban korlátozzák, hogy meddig lehet valaki miniszterelnök. “Ez Orbán Viktorra is vonatkozik” - mondta Magyar április 13-án. A cél az, hogy Orbán Viktor ne lehessen többé miniszterelnök. Azóta benyújtották az erről szóló alkotmánymódosítási javaslatot is. Érdekességképpen megjegyzendő, hogy a visszamenőleges hatályú törvénykezést Brüsszelből sem nézik jó szemmel, márpedig a Tisza jó eu-s kapcsolatokra törekszik.
Miközben Magyar Péter tárlatvezetést tartott május 16-án szombaton a MIniszterelnöki Kabinetirodában, a tetőteraszon Havasi Bertalannal, az Orbán-kormány Miniszterelnöki Kabinetirodájának helyettes államtitkárával, akivel szóváltásba keveredett. Próbálta megalázni Havasit, és ott, sok ember előtt kijelentette, hogy nem kapja meg az őt egyébként jogszerűen megillető juttatást, végül azt mondta: ideje lenne elhagyni az épületet Havasi Bertalannak - aki akkor még ott dolgozott. Az érintett később az RTL-nek úgy nyilatkozott, a hivatalban lévő miniszterelnök nem adhat utasítást arra a biztonsági embereknek, akik jelen esetben a Készenléti Rendőrség tagjai, hogy a házban elhelyezett helyettes államtitkárt, akinek ott van az irodája, és a minisztériumnak az állami vezetője, erőszakkal kidobjanak a minisztériumból.
Havasi Bertalan azt is elmondta az interjúban, akik még a minisztériumokban dolgoznak, fogalmuk sincs hetek óta, mi lesz velük, lesz-e munkájuk, pakoljanak, ne pakoljanak, ugyanis semmilyen tájékoztatást nem kaptak.
Ez is radikális baloldali módszer: bizonytalanságban tartani az embereket.
Magyar Péter kijelentette: a Tisza-kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas tudós alapítványával kötött, 261,7 milliárd forintos szerződést, és a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalását követeli. Az Élvonal Alapítvány kuratóriuma – soraiban világhírű külföldi és hazai tudósokkal – nyílt levélben reagált a miniszterelnök bejelentésére, azonnali szakmai párbeszédet kezdeményezve.
Magyar Péter a második kormányinfóján megerősítette: felmondják az Élvonal Alapítvánnyal a szerződést. Ez a lépés is ijesztően hasonlít a kommunizmus tudományellenességére.
A lista még folytatható, Szentkirályi Alexandra arról számolt be, hogy az Országház elhagyása után leköpték és sértegették az utcán, és úgy látja, hogy a választások óta egyre erősebb a politikai indulat és a verbális agresszió Magyarországon. A fideszes politikus Magyar Pétert és a Tisza Pártot is bírálta, mondván, a kormány kommunikációja és egyes lépései tovább mélyítik a társadalmi feszültségeket. (Pont azt, amit amúgy csökkenteni akarnak.)
Saul Alinsky pontjai köszönnek vissza a Tisza módszereiben
A Tisza Párt elindított egy úgynevezett Immunitás Program elnevezésű kezdeményezést, amelynek a lényege hogy bárki, akinek tudomása vagy gyanúja van bármilyen korrupcióról, visszaélésről, bejelentést tehet - akár névtelenül, lekövethetetlen és beazonosíthatatlan módon - ezt szó szerint maguk írják a Tisza internetes honlapján.
Ez a program hasonlít az 1950-es évek ÁVH-s feljelentési rendszeréhez. Félelemre és politikai kontrollra épít.
Saul Alinsky egykori amerikai radikális közösségszervező alkotta meg a Rules for Radicals (A radikálisok szabályai) című 1971-es kézikönyvet. Abban egyebek mellett 12 pontot is megfogalmazott. Az egyik így szól: az a taktika, amit túl hosszan alkalmazol, teherré válik. Sose válj unalmassá. (…) Tartsd fenn a nyomást. Ne engedd el. Folyamatosan próbálj ki új dolgokat, hogy bizonytalanságban tartsd az ellenfelet. (…) Támadj, támadj, támadj minden irányból.”
Alinsky újabb pontja: a fenyegetés gyakran rémisztőbb, mint maga a dolog.
Magyar Péter már a kampányában is folyamatosan fenyegetett mindenkit. Emlékezetes, ahogyan
a köztelevízió brüsszeli tudósítóját fenyegette meg, hogy megvizsgálják a fizetését és a lakhatásának körülményeit is.