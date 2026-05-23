Nyílt támadások, névtelen feljelentések − a Tisza párt radikális baloldali módszereket követ

A Tisza-kormány nem költözik be a Karmelita-palotába” - jelentette ki Magyar Péter, amikor egyik este váratlanul megjelent a Karmelita Kolostornál. A luxus szimbólumaként mutatta be az épületet, palotaként hivatkozott rá, holott ez egy kolostor és ez utóbbi jellegének megfelelően újították fel. örömmel mutatta, hogy következik a Tisza-terem. Oda is bementek, és semmit nem találtak − semmi luxus, semmi méregdrága berendezés, semmi hergelnivaló. Kissé csalódottan csak ennyit mondott: “gyerünk tovább, ez CSAK egy Tisza-terem.” Ez tehát egy egyik a lejáratások közül, ami a Tisza-kormány első heteit jellemezte − írja az Ellenpont, végigvéve a radikális baloldal eszközeit idéző módszereket. Ez a hergelés még az enyhébbek közül való, az pedig magától értetődő, hogy egy dombra vagy hegyre épült épületből − legyen az bárhol a világon − általában szép a kilátás. Arra, hogy a radikális baloldal módszereivel hergelje a nézőket, éppen megfelel.

Sajtóbejárás Magyar Péter vezetésével a Karmelita kolostorban, 2026. május 16-án

A Tisza párt elnöke luxust keresett a Karmelitában, ehhez képest egy kolostorjellegű épületet talált

Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

Aztán bement Orbán Viktor dolgozószobájába és pihenőszobájába, ahol egy végtelenül egyszerű vaságy is volt. Itt is csalódnia kellett Magyar Péternek, itt sem volt semmi, amivel hergelni tudott volna.

Magyar Péter a megnyert választás után azonnal rátámadt a köztársasági elnökre. Megpróbálta nyilvánosan megszégyeníteni. A választás megnyerése utáni nemzetközi sajtótájékoztatóján bábnak nevzte, és hozzátette

„az én szememben ő nem köztársasági elnök”.

A miniszterek kinevezése előtt felszólította a köztársasági elnököt, hogy ne szerepljen a fotókon, ami a miniszterekről készül. Ezek után szándékosan úgy állt be a fotókhoz a miniszterekkel, hogy azon a köztársasági elnök ne látsszon.

Magyar Péter azt is kijelentette a választás másnapján tartott sajtótájékoztatóján: két ciklusban korlátozzák, hogy meddig lehet valaki miniszterelnök. “Ez Orbán Viktorra is vonatkozik” - mondta Magyar április 13-án. A cél az, hogy Orbán Viktor ne lehessen többé miniszterelnök. Azóta benyújtották az erről szóló alkotmánymódosítási javaslatot is. Érdekességképpen megjegyzendő, hogy a visszamenőleges hatályú törvénykezést Brüsszelből sem nézik jó szemmel, márpedig a Tisza jó eu-s kapcsolatokra törekszik.