Ókovács Szilveszter felfüggesztését kérik – itt a főigazgató válasza

„Mivel a levél teljes tartalma vagy szemen szedett hazugság, teljesen téves értékítélet, vagy az opera- és balettvilág jelenével kapcsolatos kínzó ismerethiányról árulkodik, így a keszonbetegség veszélye nélkül nem tudnék ennek részletes elemzésébe fogni” – fogalmazott az Indexnek Ókovács Szilveszter, reagálva Magyar Zene- és Táncművészek Szakszervezetének levelére.

Mint korábban beszámoltunk róla, Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete május 20-án tartott küldöttgyűlésén elfogadták annak a nyílt levélnek a szövegét, amelyben a résztvevők Ókovács Szilveszter a Magyar Állami Operaház főigazgatója vezetői megbízatásának azonnali felfüggesztését kérik a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztertől.

Nem kérték ki Ókovács Szilveszter álláspontját

A Magyar Állami Operaház főigazgatója szerint a szakszervezet úgy fogalmazott meg súlyos állításokat az intézménnyel kapcsolatban, hogy előtte nem kérte ki az ő álláspontját, és nem próbálta meg ütköztetni a véleményeket.

Ókovács különösen élesen fogalmazott a szakszervezeti vezetőkkel kapcsolatban, akiket azzal vádolt, hogy távol kerültek az opera világának jelenlegi működésétől.

A főigazgató ironikusan reagált azokra a kritikákra is, amelyek szerint az Operaház nem működik együtt megfelelően a művészeti felsőoktatási intézményekkel.

Ókovács Szilveszter jelezte azt is, hogy Tarr Zoltán számára húszoldalas összefoglalóval készülnek az Operaház helyzetéről, ugyanakkor nem terveznek vezetői szerződésbontásokat vagy jogi ellenlépéseket a szakszervezettel szemben.

A főigazgató közleményében az Operaház eredményeit is hangsúlyozta. Azt írta, az intézmény az elmúlt másfél évtizedben megduplázta balettelőadásainak számát, saját bevételeit meghatszorozta, vagyona jelentősen nőtt, és mintegy hétmillió jegyet értékesített harminc országban. Ókovács szerint az Operaház továbbra is Európa egyik legsikeresebb operaintézménye.