Ókovács Szilveszter azonnali felfüggesztését kérik Tarr Zoltántól

A Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete azzal indokolta kérését Tarr Zoltánhoz, hogy véleményük szerint: az Operaházban hosszú évek óta személyes indíttatású, minden szakmaiságot nélkülöző elbocsátások zajlanak Ókovács Szilveszter kifejezett személyes döntései alapján.

Fotó: Mandiner/Földházi Árpád

Közölték: a főigazgató megszüntette lényegében valamennyi magánénekes, karmester, rendező, korrepetitor munkaviszonyban történő foglalkoztatását, és ezeket az európai és a magyarországi hagyományoktól egyaránt idegen intézkedéseket rendre a gazdasági célszerűségre, valamint csoportos létszámleépítésre hivatkozva hozta meg.

Magyarországon az Operaház jelentette a felsorolt előadó-művészeti tevékenységek képviselőinek gyakorlatilag egyetlen tényleges foglalkoztatási helyszínét

– tették hozzá.

Az együttműködést is hiányolják Ókovácstól

A közleményben azt írják, hogy a főigazgató

megszüntette a főrendező és más vezető előadó-művészeti ágak munkaügyi pozícióit, felszámolva saját szakmai munkájának minden belső és külső kontrollját,

amivel „megteremtette az intézmény szakmai döntéseinek szubjektív alapját.”

A főigazgató semmilyen együttműködést nem alakított ki a magyar zene- és táncművészet egyetemeivel, éppen ellenkezőleg, foglalkoztatáspolitikájában az ott végzők rendszeresen hátrányt szenvedtek – írták.

Ókovács Szilveszter

közel félszáz esetben az elbocsátás eszközét használta azokkal szemben, akik bármilyen véleményt mertek kifejezni, munkáltatói erőfölényével visszaélve igyekezett elüldözni azokat a művészeket, munkavállalókat, akik szakszervezeti tisztségviselőként képviselték a tagság érdekeit

– áll a nyílt levélben.

Munkaügyi perek?

Arról is írtak, hogy a főigazgató „gyakorlatilag az összes munkaügyi pert elvesztette”. A „perek elvesztése a főigazgatót nem rendítették meg, sőt inkább jól ismert magatartását erősítették”.

A magyar költségvetés, az adófizetők pénze számolatlanul állt rendelkezésére, néhány százmillió forintos perveszteség a főigazgató helyzetét meg sem érintette, akkor sem, amikor a főigazgatói pályázaton szinte senki nem támogatta újabb kinevezését a szakmai bizottság tagjai közül – tudatták.

Meggyőződésünk szerint az elmúlt másfél évtized alatt a vezetőség által kialakított alkotó-idegen atmoszféra Ókovács Szilveszter és vezetőtársainak egyéni karrierjét szolgáló intézménnyé tette az Operaházat, aláásta a dalszínház addig európai szinten is elismert egyedi nemzeti arculatát és művészi hírnevét

– olvasható a nyílt levélben.