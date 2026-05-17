Micsoda következetesség! A stop stadionos Karácsony Gergely hirtelen olimpiát akar Budapestre

Karácsony Gergely szerint hasznos lenne Budapest számára egy olimpia – erről beszélt legutóbb a főpolgármester. A kijelentés azért is figyelemre méltó, mert a baloldal éveken keresztül hevesen támadta az olimpiai pályázat gondolatát és a nagy sportberuházásokat.
Németh Balázs közösségi oldalán reagált a főpolgármester kijelentésére, miszerint Karácsony Gergely most már jó ötletnek tartaná a budapesti olimpia megszervezését. A korábbi atlétikai világbajnokságot szervező vezérigazgató szerint régóta egyértelmű, hogy a nagy nemzetközi sportesemények nem elvesznek Magyarországtól, hanem hosszú távon komoly előnyöket hoznak az országnak és a magyar fiataloknak.

Németh Balázs szerint a stop stadionos baloldal most megvilágosodott: Karácsony Gergely már hasznosnak tartaná a budapesti olimpia megrendezését. (Fotó: Facebook/Németh Balázs)
Karácsony Gergely hirtelen az olimpia mellé állt

Németh Balázs felidézte: 

a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság is bizonyította, hogy megfelelő szervezéssel egy ilyen esemény gazdaságilag és társadalmilag is sikeres lehet. Ugyanakkor arra is emlékeztetett, hogy Karácsony Gergely hosszú éveken keresztül az olimpiaellenes politikai oldalhoz tartozott.

 

 Az elmúlt csaknem 25 évben ő is tagja volt annak az Orbán-gyűlölő tábornak, amelyik mindent megtett annak érdekében, hogy a magyar emberek ne támogassák az olimpiarendezést 

– fogalmazott.

A bejegyzés szerint a sport lehet az egyik legnagyobb vesztese az új kormányzati időszaknak, mivel a baloldal korábban sem tekintette stratégiai területnek a sportpolitikát. Németh Balázs szerint jól mutatja ezt, hogy

 sokáig az sem volt egyértelmű, melyik minisztériumhoz kerül majd a sportirányítás, és továbbra sem neveztek ki sportért felelős államtitkárt. 

 

