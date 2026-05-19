Bohár Dániel: Magyar Péter saját állítását cáfolta a kegyelmi ügyben

Magyar Péter korábban még arról beszélt, hogy a 2024 februárjában kirobbant kegyelmi botrány során a köztársasági elnök a kormány tudtával és jóváhagyásával adott kegyelmet az érintett ügyben.
Ehhez képest a miniszterelnök egy rendkívüli sajtótájékoztatón már a kegyelmi ügy dokumentumait ismertette, amelyekből – az elhangzottak szerint – az derül ki, hogy a döntést az akkori igazságügyi miniszter, Varga Judit és a köztársasági elnök, Novák Katalin közösen hozta meg.
A fejleményekre reagált Bohár Dániel is, aki szerint Magyar Péter korábbi kijelentései és a most bemutatott dokumentumok ellentmondásban állnak egymással. Úgy fogalmazott:
a miniszterelnök „lényegében beismerte korábbi állításának valótlanságát”, és ezzel az előző kormány álláspontját erősítette meg.