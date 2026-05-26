Orbán Anita akadozó és bizonytalan angoltudásán nevet az egész világ

A baloldal és a Tisza Párt hónapok óta próbálja úgy beállítani Orbán Anita személyét, mint a „professzionális nyugati diplomácia” megtestesítőjét. A valóság azonban jóval prózaibb. Bár valóban rendelkezik nemzetközi tapasztalattal és évekig dolgozott multinacionális cégeknél, nyilvános angol megszólalásai inkább keltik egy gondosan betanult prezentáció benyomását, mint magabiztos diplomáciai fellépést.

Orbán Anita külügyminiszter angoltudása hagy kívánnivalókat maga után (Forrás: Facebook/Orbán Anita)

„Lecseréltük a Ferrarit egy Daciára” – így reagáltak Orbán Anita angoltudására

Miközben Szijjártó Péter 12 éven keresztül fejből, gördülékenyen, választékos angolsággal nyilatkozott a nemzetközi sajtótájékoztatókon, ENSZ-eseményeken, vagy éppen a brit vagy amerikai televízióknak, addig Orbán Anita megszólalásai sokszor inkább emlékeztetnek egy betanult, felolvasott vállalati tréning szövegére.

Az erős magyar akcentus önmagában még nem lenne probléma – rengeteg külföldi politikus beszél akcentussal angolul.

A gond inkább az, hogy Orbán Anita beszéde gyakran darabos, merev, a miniszter láthatóan kapaszkodik az előre megírt szövegbe. A diplomáciában viszont nem elég, hogy valaki „elboldogul” angolul; elengedhetetlen az is, hogy az illető vezető képes-e spontánul, gyorsan és magabiztosan reagálni a váratlan vagy feszült helyzetekben.

Sokan kiakadtak az új külügyminiszter akcentusán

Az internet mindig éber népe nem kegyelmezett Orbán Anitának; a TikTokon és más közösségi oldalakon sorra jelennek meg olyan rövid videók és kommentek, amelyek kifigurázzák a külügyminiszter angol nyelvű megszólalásait. Többen megjegyzik, hogy alig lehet érteni, amit Orbán Anita mond, mások pedig amiatt aggódnak, hogy egy középszintű nyelvtudás, a papírról történő felolvasás túl kevés lesz a nemzetközi porondon.

Nevetségesek vagyunk. Unokám beszél így angolul, csak 5 éves.”

Nem vagyok fideszes, de sajnos van különbség”

– írták a kommentelők egy TikTok-videóhoz.

Az angolon kívül olykor a magyar nyelv is gondot okozott Orbán Anitának. Idén februárban például úgy fogalmazott:

Tegnap éjjel érkeztünk haza Péterről Németországban.”

Aggályos tehát, hogy miközben Orbán Anita Magyarország nemzetközi képviseletére készül, nemcsak az angol megszólalásai váltanak ki kritikát, hanem időnként az anyanyelve is kifog rajta. Egy külpolitikai szereplő – és miniszterelnök-helyettes – esetében ugyanis a magabiztos kommunikáció nem extra képesség, hanem alapelvárás, itthon és külföldön egyaránt.