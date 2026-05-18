orbán anita

A kárpátaljai magyarok jogainak rendezéséről egyeztetett a magyar és az ukrán külügyminiszter

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
A kárpátaljai magyarság képviselőinek bevonásával megkezdődnek a magyar–ukrán szakértői szintű egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezése érdekében – jelentette be Orbán Anita külügyminiszter.
Mindkét fél kijelölte a tárgyalódelegációkat, amelyek első alkalommal online formában egyeztetnek – jelentette be Orbán Anita külügyminiszter hétfőn, Facebook-bejegyzésében azt követően, hogy a hétvégén erről állapodott meg Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel telefonon keresztüli egyeztetésükön. 

Orbán Anita, Tisza Párt (Fotó: MN/Hatlaczki Balázs)
Már kedden kezdetét veszik azok a megbeszélések, amelyek fontos alapot teremthetnek a kisebbségi jogok mielőbbi, megnyugtató rendezéséhez – fűzte hozzá.

Bízom benne, hogy a párbeszéd konstruktív és eredményes lesz, és a tárgyalások rövid időn belül kézzelfogható előrelépést hoznak a kárpátaljai magyar közösség számára. A delegációknak ehhez sok sikert és eredményes munkát kívánok

– fogalmazott Orbán Anita.

