A kárpátaljai magyarok jogainak rendezéséről egyeztetett a magyar és az ukrán külügyminiszter

Mindkét fél kijelölte a tárgyalódelegációkat, amelyek első alkalommal online formában egyeztetnek – jelentette be Orbán Anita külügyminiszter hétfőn, Facebook-bejegyzésében azt követően, hogy a hétvégén erről állapodott meg Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel telefonon keresztüli egyeztetésükön.

Orbán Anita Fotó: MN/Hatlaczki Balázs

Már kedden kezdetét veszik azok a megbeszélések, amelyek fontos alapot teremthetnek a kisebbségi jogok mielőbbi, megnyugtató rendezéséhez – fűzte hozzá.