Orbán Anita

Megtudtuk, hogy mi hangzott el az Orbán Anita-féle ukrán tárgyaláson

Szerdán online formában elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések, ami fontos lépés a kapcsolatok újraépítésében – közölte Orbán Anita külügyminiszter szerdai Facebook-bejegyzésében.
Orbán Anita azt írta: az egyeztetéseket Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel és Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettessel nyitotta meg. „Az egyeztetések fontos lépések kétoldalú kapcsolataink újraépítésében és a jövőbeni együttműködés megerősítésében” – fogalmazott.

Orbán Anita egyeztetéseket nyitott meg Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel és Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettessel Fotó: Facebook/Orbán Anita

A tárcavezető kiemelte: 

Magyarország elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett. A kétoldalú kapcsolatokban ugyanakkor a nemzeti kisebbségek jogainak következetes védelme az első rendezendő feladat.”

A külügyminiszter azt is megjegyezte, hogy egyelőre csak online formában kezdődtek meg az egyeztetések, feltehetően azért, mert ő is Lengyelországban tartózkodik Magyar Péter társaságában.

 

