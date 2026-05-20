Megtudtuk, hogy mi hangzott el az Orbán Anita-féle ukrán tárgyaláson

Szerdán online formában elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések, ami fontos lépés a kapcsolatok újraépítésében – közölte Orbán Anita külügyminiszter szerdai Facebook-bejegyzésében.
Orbán Anita azt írta: az egyeztetéseket Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel és Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettessel nyitotta meg. „Az egyeztetések fontos lépések kétoldalú kapcsolataink újraépítésében és a jövőbeni együttműködés megerősítésében” – fogalmazott.
A tárcavezető kiemelte:
Magyarország elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett. A kétoldalú kapcsolatokban ugyanakkor a nemzeti kisebbségek jogainak következetes védelme az első rendezendő feladat.”
A külügyminiszter azt is megjegyezte, hogy egyelőre csak online formában kezdődtek meg az egyeztetések, feltehetően azért, mert ő is Lengyelországban tartózkodik Magyar Péter társaságában.
