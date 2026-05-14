Visszatér a Bem térre Orbán Anita, az első női külügyminiszter, akit a Fidesz nevelt ki

Orbán Anita külügyminiszter nem fog idegenül mozogni a minisztérium Bem téri épületében, hiszen a korábbi Fidesz-kormányok idején 2010 és 2025 között három külügyminiszter alatt is ott dolgozott. Vélhetően ezért hivatkozott rá Panyi Szabolcs az elhíresült botrányban.
Orbán Anita 2010-ben Magyarország energiabiztonságért felelős utazó nagykövete lett a Külügyminisztériumban, emellett a Duna-menti országok energetikai együttműködési bizottságának elnökeként tevékenykedett.
Mostantól a külpolitika melett a külföldi magyar kulturális intézetek, a kulturális diplomácia és a polgári hírszerzés irányítása tartozik a feladatai közé.
Orbán Anita felel az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért is.
Továbbá a külügyminiszter készíti elő
- az egységes külképviseleti rendszerre,
- a köztisztviselők tartós külszolgálatára,
- a diplomáciai kiváltságokkal és mentességekkel kapcsolatos eljárásra, valamint az ezen kiváltságok és mentességek által érintett eljárásokra,
- a konzuli védelemre, valamint a tiszteletbeli konzulok megbízásának és fogadásának rendjére,
- a nemzetközi fejlesztési együttműködésre,
- a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásra
vonatkozó jogszabályokat.
A 3 oldalas rá vonatkozó részben van néhány olyan feladat, amire később érdemes lesz visszatekinteni.
- Kidolgozza az európai uniós külkapcsolatok, különösen a közös kül- és biztonságpolitika – ennek keretében a szomszédságpolitika – általános kérdéseivel kapcsolatos magyar álláspontot, és közreműködik az európai uniós külpolitika és szomszédságpolitika megvalósításában.
- Előmozdítja a külpolitika civil kapcsolatainak erősítését.
- Ellátja Magyarországnak a migrációs kihívásokkal kapcsolatos nemzetközi álláspontjának a koordinálását.
Visszatér a KÜM rövidítés
Orbán Anita csütörtökön a Facebook-oldalán azt írta: a Külügyminisztérium önálló, világos küldetéssel működő intézményként folytatja munkáját. A Külügyi Intézet és az Információs Hivatal ismét a minisztérium részeként működik tovább, a tárca rövidítése pedig újra KÜM lesz.