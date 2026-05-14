Visszatér a Bem térre Orbán Anita, az első női külügyminiszter, akit a Fidesz nevelt ki

Orbán Anita külügyminiszter nem fog idegenül mozogni a minisztérium Bem téri épületében, hiszen a korábbi Fidesz-kormányok idején 2010 és 2025 között három külügyminiszter alatt is ott dolgozott. Vélhetően ezért hivatkozott rá Panyi Szabolcs az elhíresült botrányban.

Orbán Anita számára nem ismeretlen a Külügyminisztérium épülete (Forrás: YouTube)

Orbán Anita 2010-ben Magyarország energiabiztonságért felelős utazó nagykövete lett a Külügyminisztériumban, emellett a Duna-menti országok energetikai együttműködési bizottságának elnökeként tevékenykedett.

Mostantól a külpolitika melett a külföldi magyar kulturális intézetek, a kulturális diplomácia és a polgári hírszerzés irányítása tartozik a feladatai közé.

Orbán Anita felel az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért is.