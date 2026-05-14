Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Gulyás Gergely bejelentést tesz – ezt önnek is látnia kell

Ezt látnia kell!

Botrányos: kiderült miért pofozta fel Macront a felesége

Orbán Anita

Visszatér a Bem térre Orbán Anita, az első női külügyminiszter, akit a Fidesz nevelt ki

6 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Magyar Közlönyben megjelent a Tisza-kormány rendelete Magyar Péter és 16 minisztere, illetve új nemzetbiztonsági főtanácsadója, Tóth Péter legfontosabb feladatairól, hatásköreiről. A 62 oldalas dokumentum részletesen felsorolja az egyes tárcavezetők feladatait. Cikkünkben Orbán Anita külügyminiszter feladatköreit vesszük számba.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán AnitakülügyminiszterKülügyminisztrériumTisza-kormányMagyar Péter

Orbán Anita külügyminiszter nem fog idegenül mozogni a minisztérium Bem téri épületében, hiszen a korábbi Fidesz-kormányok idején 2010 és 2025 között három külügyminiszter alatt is ott dolgozott. Vélhetően ezért hivatkozott rá Panyi Szabolcs az elhíresült botrányban.

Orbán Anita számára nem ismeretlen a Külügyminisztérium.
Orbán Anita számára nem ismeretlen a Külügyminisztérium épülete (Forrás: YouTube)

Orbán Anita 2010-ben Magyarország energiabiztonságért felelős utazó nagykövete lett a Külügyminisztériumban, emellett a Duna-menti országok energetikai együttműködési bizottságának elnökeként tevékenykedett.

Mostantól a külpolitika melett a külföldi magyar kulturális intézetek, a kulturális diplomácia és a polgári hírszerzés irányítása tartozik a feladatai közé.

Orbán Anita felel az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért is.

Magyar Péter kiosztotta a feladatokat, vétójogot is adott négy miniszterének

Továbbá a külügyminiszter készíti elő

  • az egységes külképviseleti rendszerre,
  • a köztisztviselők tartós külszolgálatára,
  • a diplomáciai kiváltságokkal és mentességekkel kapcsolatos eljárásra, valamint az ezen kiváltságok és mentességek által érintett eljárásokra,
  • a konzuli védelemre, valamint a tiszteletbeli konzulok megbízásának és fogadásának rendjére,
  • a nemzetközi fejlesztési együttműködésre,
  • a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásra

vonatkozó jogszabályokat.

Magyar Péter kiosztotta a feladatokat, vétójogot is adott négy miniszterének

A 3 oldalas rá vonatkozó részben van néhány olyan feladat, amire később érdemes lesz visszatekinteni.

  • Kidolgozza az európai uniós külkapcsolatok, különösen a közös kül- és biztonságpolitika – ennek keretében a szomszédságpolitika – általános kérdéseivel kapcsolatos magyar álláspontot, és közreműködik az európai uniós külpolitika és szomszédságpolitika megvalósításában.
  • Előmozdítja a külpolitika civil kapcsolatainak erősítését.
  • Ellátja Magyarországnak a migrációs kihívásokkal kapcsolatos nemzetközi álláspontjának a koordinálását.

Visszatér a KÜM rövidítés

Orbán Anita csütörtökön a Facebook-oldalán azt írta: a Külügyminisztérium önálló, világos küldetéssel működő intézményként folytatja munkáját. A Külügyi Intézet és az Információs Hivatal ismét a minisztérium részeként működik tovább, a tárca rövidítése pedig újra KÜM lesz.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!