„Szégyelld magad!” – nyílt levélben tették helyre Orbán Anitát

Váratlan dolog derült ki a hasnyálmirigyrákról – ez mindent megváltoztat

A leköszönt Orbán-kormány miniszterei kemény hangvételű nyílt levélben reagáltak arra, hogy a miniszterelnök-helyettes korrupcióval vádolta őket. Orbán Anita korábbi kollégái szerint soha egyetlen bejelentést, feljelentést vagy akár csak jelzést sem tett semmilyen korrupciógyanús ügyben, amíg velük dolgozott.
A leköszönt Orbán-kormány tagjai nyílt levelet adtak ki Orbán Anita, a Tisza-kormány külügyminiszterének részére. Az MTI-hez eljuttatott közleményükben emlékeztettek: Orbán Anita hosszú éveken át magas pozíciókban dolgozott az Orbán-kormány külügyi rendszerében, így kölcsönös tegező viszonyban voltak – számolt be a Magyar Nemzet.

Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök-helyettes (Fotó: AFP)

Orbán Anita árulása visszaütött

A volt miniszterek szerint Orbán Anita belülről láthatta, hogy a korábbi kormány tagjai hűek maradtak esküjükhöz, betartották és betartatták a törvényeket. Ezért „alattomos, önmagát mentegető, minden alapot nélkülöző propagandarágalmaikat” minden volt kollégája nevében visszautasítják.

Az a tény, hogy karriered csúcsára, a miniszteri bársonyszékbe úgy jutottál fel, hogy átálltál a politikai ellenfeleinkhez és elárultál bennünket, a te dolgod, ezt majd a Jóisten elrendezi. De hogy ezek után visszarúgva vádolod és gyalázod azokat, akikkel éveket dolgoztál együtt, olyan nemtelen dolog, ami ennek a nyílt levélnek a megírására késztetett bennünket” 

– fogalmaztak.

Hozzátették: hisznek abban, hogy minden bűn magában hordozza a büntetését.

Láttuk, ahogy szégyenedet leplezve, cipőd orrát méregetve, kínosan feszengve álltál új főnököd háta mögött a Karmelita kolostor bejárásán. Igen, a színvonaltalanságért, az alantasságért és a Magyarországhoz méltatlan kormányzati magatartásért viselendő felelősség és szégyen már nem kizárólag a miniszterelnöké, hanem az új kormány minden tagjáé. A tied is”

– jelentették ki.

A nyílt levél szerint Orbán Anita a magas tisztsége árát úgy fogja megfizetni, hogy amikor a mindenkit bántalmazó főnöke őt is nyilvánosan és visszatérően megszégyeníti, szó nélkül kell tűrnie. 

Jó szégyenkezést!”

– zárták a közleményt.

 

