Orbán Viktor személyesen tette közzé a nyílt levelet Orbán Anitához!

A leköszönt miniszterelnök közösségi oldalán tette közzé a levelet, amelyben az Orbán-kormány tagjai emlékeztetnek: Orbán Anita hosszú éveken át magas pozíciókban dolgozott velük az Orbán-kormány külügyi rendszerében, kölcsönös tegeződésben voltak, és soha egyetlen bejelentést, feljelentést vagy akár jelzést sem tett korrupciógyanús ügyben. Most azonban, hogy Magyar Péter kormányában miniszter lett, korábbi kollégáit korrupcióval vádolja.

Orbán Anita óriási pofont kapott a volt fideszes kollégáitól

Tudod, hiszen belülről láthattad, hogy az Orbán-kormány vezetői hűek maradtak esküjükhöz, a törvényeket betartották és betartatták. Ezért alattomos, önmagadat mentegető, minden alapot nélkülöző propagandarágalmaidat minden volt kormányzati kollégád nevében visszautasítjuk”

– írták.

Hozzátették:

Az a tény, hogy karriered csúcsára, a miniszteri bársonyszékbe úgy jutottál fel, hogy átálltál a politikai ellenfeleinkhez és elárultál bennünket, a te dolgod. Ezt majd a Jóisten elrendezi. De hogy ezek után visszarúgva vádolod és gyalázod azokat, akikkel éveket dolgoztál együtt, olyan nemtelen dolog, ami ennek a nyílt levélnek a megírására késztetett bennünket. Röviden: szégyelld magad!”

A volt kormánytagok mélyen elítélték az új külügyminiszter és miniszterelnök-helyettes árulását, de megfogalmazásuk szerint „minden bűn magában hordozza a büntetését”.

Láttuk, ahogy szégyenedet leplezve cipőd orrát méregetve kínosan feszengve álltál új főnököd háta mögött a Karmelita kolostor bejárásán. Igen, a színvonaltalanságért, az alantasságért és a Magyarországhoz méltatlan kormányzati magatartásért viselendő felelősség és szégyen már nem kizárólag a miniszterelnöké, hanem az új kormány minden tagjáé. A tied is.”

A nyílt levél zárásaként pedig azt üzenték: „Jó szégyenkezést!”