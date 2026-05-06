Orbán Balázs távozik az NKE-nél betöltött pozíciójából, de marad a haza szolgálatában

Orbán Balázs méltatta Koltay András volt és Deli Gergely jelenlegi rektort, akikkel együtt dolgozott. Hangsúlyozta: a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet ugyan érték kritikák a megalakulását követő években, mára azonban a komolyabb szakmai körökben megkérdőjelezhetetlenné vált, hogy az intézménynek helye és feladata van a magyar felsőoktatásban. Az egyetemet a posztjában is méltatta, melynek a szolgálatában marad.