Orbán Balázs távozik az NKE-nél betöltött pozíciójából, de marad a haza szolgálatában

Orbán Balázs nyolc év után távozik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) tanácsadó testületének elnöki posztjáról, a továbbiakban oktatóként dolgozik az intézményben – közölte a leköszönő miniszterelnök politikai igazgatója.
Nyolc évig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanácsadó testületének elnöke lehettem. Köszönöm! Maradok a haza szolgálatában!
– írta a politikus, hozzátéve: NKE-s oktatóként érkezett erre a feladatra, és most NKE-s oktatóként tér vissza.
Orbán Balázs méltatta Koltay András volt és Deli Gergely jelenlegi rektort, akikkel együtt dolgozott. Hangsúlyozta: a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet ugyan érték kritikák a megalakulását követő években, mára azonban a komolyabb szakmai körökben megkérdőjelezhetetlenné vált, hogy az intézménynek helye és feladata van a magyar felsőoktatásban. Az egyetemet a posztjában is méltatta, melynek a szolgálatában marad.