Orbán Viktor tényleg árulásról beszélt? – megszólalt a miniszterelnök személyi titkára, Nagy János

Az Ultrahang legfrissebb adásában Nagy János, Orbán Viktor személyi titkára volt a vendég. Megkérdezték, hogy igaz-e Havas Henrik azon értesülése, miszerint Orbán Viktor a választások éjszakáján azt mondta a stábjának, hogy „elárultatok".
A beszélgetésben szóba került ezen kívül:
- a vereség óta eltelt időszak,
- a Fidesz újjászervezése,
- Nagy János szerepe,
- Orbán Viktor miért hagyta a Karmelita kolostorban a Bibliát,
- kinek mit akart üzenni a Dániel könyvéből vett idézettel.
A műsor kezdetén Nagy János rögtön
cáfolta a téves értesülést, miszerint Orbán Viktor a választások éjszakáján azt mondta a stábjának, hogy „elárultatok".
A volt miniszterelnöki személyi titkár megjegyezte, ennek azért lettek volna jelei az eredményvárón, azonban ilyen nem volt és ez sem hangzott el. A választási vereség lehetséges okait és annak számszerű eredményeit tárgyalták az első részben, ezt követően az azóta eltelt időszakról szólva Nagy János elmondta,
mindenki keresi a vereség okait, ki személyekben, ki ügyekben találja meg a megoldást, azonban szerinte leegyszerűsítve arról van szó, hogy a „változtassatok, mert jobb lesz” ígéret nyert, nem pedig a biztos választás.
Orbán Viktor személyi titkára: a Fidesz újjászervezése elkezdődött
A Fidesz újjászervezésével kapcsolatban a politikus elmondta,
értékelni kell, hogy mit értünk el az elmúlt 16 évben, mi történt a választáson és mi a megújulás útja, ez lesz a június 13-i kongresszuson, ahol ezekre válaszokat kell adni.
A Magyar Péter-féle „rendszerváltás” szóhasználattal kapcsolatban megjegyezte,
milyen rendszer következik, most, ha egy demokráciát váltottak le, talán autokrácia?
A politikus elmondta, az emberek nem az elmúlt 16 évről hoztak döntést, hanem a 2022 és 2026 közötti időszakról. A megelőző választásokon minden alkalommal a folytatásra szavaztak az emberek, tudatában annak, hogy milyen munkát végzett a Fidesz-KDNP pártszövetség.
A nemzeti nagytőke felől érkező jövőbeni támogatásról szólva Nagy János elmondta, szerinte
el fog jönni az az idő, amikor ezek a támogatók feltűnnek, szeptember környékére már a látszatpolitizálást el kell felejteni,
az új kormánynak akkorra már döntéseket kell hozni Magyarországgal kapcsolatban.
Magyar Péter 2022-ben együtt ünnepelte a fideszesekkel a kétharmadot, Nagy János ezzel kapcsolatban elmondta, hogy szerényebben kellene a miniszterelnöknek viselkednie, hiszen
az elmúlt 16 évből 14 évet a Fidesz kötelékén belül töltött, ezzel kapcsolatban azt is meg kell nézni, hogy miért nem kapott lehetőséget Magyar a Fideszen belül – emberileg nem volt alkalmas rá, hangzott el a műsorban.
Biblia a Karmelitában
Arról, hogy a Fidesz családján belül volt törés az elmúlt időszakban, a politikus elmondta, nem így jellemezné, hanem inkább a sértődött emberek – akik nem kaptak meg bizonyos, általuk megérdemeltnek vélt pozíciót vagy stallumot –, például Ruszin-Szendi Romulusz, vagy Rost Andrea, Velkey György jelentek meg.
A Magyar Péter által a Karmelitában talált Bibliáról szólva a politikus elmondta, az az ő Bibliája volt és azt szerette volna, ha egy kemény üzenetet hagy az utána következőknek, minden hatalommal bíró embernek, aminek a lényege, a reformáció óta úgy hangzik, hogy egyedül Istené a dicsőség,
ami alázatosságra kell, hogy intse azt, aki ekkora felhatalmazást kapott a választásokon. Valószínűleg nem fogott az ige az érintetteken
– tette hozzá.
A Fidesz közösségében most van egy olyan, hogy mindenki a fedezéket keresi, szerinte
a közösség 99,95 százaléka tisztességes, becsületes, patrióta, a hazáját szerető ember.
De 16 év kormányzás után lehetnek olyan ügyek, amelyeket ki kell vizsgálni, ezt az új kormánynak meg kell tennie, ez elvárás is
– hangsúlyozta.
A jövő elkezdődött
A jövőbeni munkákkal kapcsolatban elmondta, fokozatosan építik a Fidesz megújulásához szükséges erőforrásokat, mind anyagi, mind személyi vonatkozásban. Jellempróbák ideje a mostani, tette hozzá,
ki az, aki meg tud újulni, kik azok el tudják fogadni a döntést és kik azok, akik nem. A fiatalok nélkül és a fiatalok ellenében ez nem fog menni, valahol „már megszületett az új Luke Skywalker”
– tette hozzá.