Orbán Viktor: Rólam annyiszor mondták már, hogy összeomlottam

„Én vesztettem már annyi választást. Rólam már annyiszor mondták, hogy összeomlottam. Engem annyiszor eltemettek, hogyha csak egyszer is igaz lett volna, akkor nem ülnék itt” – fogalmazott.
Orbán Viktor arról beszélt, hogy a 16 évnyi kormányzás egy olyan eszméről szólt, amelyben szerinte ma is több millió ember hisz. Úgy fogalmazott:
a szuverén, önálló Magyarország gondolata „közös szenvedély”, amely a választási vereség ellenére sem múlt el.
Orbán Viktor szerint most az a legfontosabb feladat, hogy megértsék, miért nem kapták meg azt a támogatást, amelyre számítottak. Hangsúlyozta: a jobboldalnak továbbra is ki kell állnia saját döntései, teljesítménye és még a vitatott lépései mellett is.
Ki kell állni az eszmék mellett, az álmaink mellett, a döntéseink mellett, még a vitatott döntések mellett is ki kell állni
– mondta.