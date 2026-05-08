orbán viktor

Orbán Viktor: Rólam annyiszor mondták már, hogy összeomlottam

8 perce
Olvasási idő: 3 perc
A választási vereségről, a jobboldali közösségről és saját politikai jövőjéről is beszélt Orbán Viktor Dopeman műsorában. A leköszönő miniszterelnök szerint a vereség ellenére nem tűnt el az a politikai közösség, amely az elmúlt másfél évtizedben a „szuverén Magyarország” gondolata köré épült.
„Én vesztettem már annyi választást. Rólam már annyiszor mondták, hogy összeomlottam. Engem annyiszor eltemettek, hogyha csak egyszer is igaz lett volna, akkor nem ülnék itt” – fogalmazott.

Forrás: Facebook

Orbán Viktor arról beszélt, hogy a 16 évnyi kormányzás egy olyan eszméről szólt, amelyben szerinte ma is több millió ember hisz. Úgy fogalmazott: 

a szuverén, önálló Magyarország gondolata „közös szenvedély”, amely a választási vereség ellenére sem múlt el.

Orbán Viktor szerint most az a legfontosabb feladat, hogy megértsék, miért nem kapták meg azt a támogatást, amelyre számítottak. Hangsúlyozta: a jobboldalnak továbbra is ki kell állnia saját döntései, teljesítménye és még a vitatott lépései mellett is.

Ki kell állni az eszmék mellett, az álmaink mellett, a döntéseink mellett, még a vitatott döntések mellett is ki kell állni

– mondta.

