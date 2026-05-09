Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Felfoghatatlan, mi történt Putyinnal a Győzelem Napján – részletek

Érdekes

Történelmi fejlesztés: a magyarok végre befejezik a legendás szellem-autópályát

Orbán Viktor

„Az élet sűrűjében” – így zajlott Orbán Viktor és Dopeman találkozása

12 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A választási vereségről, a jobboldal jövőjéről és saját szerepéről is beszélt a leköszönő miniszterelnök Dopeman műsorában. Orbán Viktor szerint a politikai közösségük továbbra is létezik, és a szuverenitás gondolata nem tűnt el a választási eredménnyel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorbeszélgetésDopemanvereségpillanatképinterjú

Orbán Viktor Dopeman műsorában tűnt fel, ahol a politikai helyzetről, a jobboldali közösség állapotáról és a vereség utáni időszakról is beszélt. Szerinte az elmúlt másfél évtizedben felépített politikai közösség továbbra is erős alapot jelent. A beszélgetés jó hangulatban telt, amit az eseményről megosztott képek is tükröztek. Orbán Viktort többen is megszólították az interjú helyszínén: Volt, aki gratulált neki, mások az összefogás fontosságáról beszéltek, de olyan is akadt, aki személyének meghatározó szerepét hangsúlyozta.

Orbán Viktor
Orbán Viktor jó hangulatú interjún vett részt Dopemannél (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)
Orbán Viktor: Ti is számíthattok rám!

A vereség után sem engednék el a szuverenitás ügyét

Orbán Viktor az interjúban arról beszélt, hogy szerinte a választási vereség nem jelenti a jobboldali közösség végét. 

Úgy látja, továbbra is sokan hisznek abban a politikai irányban, amely a nemzeti szuverenitásra és az önálló magyar érdekérvényesítésre épült az elmúlt években. A volt kormányfő közösségi oldalán mindössze annyit írt a találkozóról: 

Az élet sűrűjében.”

 A rövid üzenet jól tükrözi azt, hogy Orbán Viktor a vereség ellenére sem vonult háttérbe, és továbbra is aktív szereplője maradna a magyar politikának.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!