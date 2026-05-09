„Az élet sűrűjében” – így zajlott Orbán Viktor és Dopeman találkozása

Orbán Viktor Dopeman műsorában tűnt fel, ahol a politikai helyzetről, a jobboldali közösség állapotáról és a vereség utáni időszakról is beszélt. Szerinte az elmúlt másfél évtizedben felépített politikai közösség továbbra is erős alapot jelent. A beszélgetés jó hangulatban telt, amit az eseményről megosztott képek is tükröztek. Orbán Viktort többen is megszólították az interjú helyszínén: Volt, aki gratulált neki, mások az összefogás fontosságáról beszéltek, de olyan is akadt, aki személyének meghatározó szerepét hangsúlyozta.
A vereség után sem engednék el a szuverenitás ügyét
Orbán Viktor az interjúban arról beszélt, hogy szerinte a választási vereség nem jelenti a jobboldali közösség végét.
Úgy látja, továbbra is sokan hisznek abban a politikai irányban, amely a nemzeti szuverenitásra és az önálló magyar érdekérvényesítésre épült az elmúlt években. A volt kormányfő közösségi oldalán mindössze annyit írt a találkozóról:
Az élet sűrűjében.”
A rövid üzenet jól tükrözi azt, hogy Orbán Viktor a vereség ellenére sem vonult háttérbe, és továbbra is aktív szereplője maradna a magyar politikának.