Orbán Viktor: Elvettünk a bankoktól és az energiacégektől 15 ezer milliárd eurót – ÉLŐ

„17:00, Doperanos. Ne hagyd ki!” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor. A bejegyzés alapján a kormányfő Pityinger László, vagyis Dopeman műsorában szerepel. Orbán Viktornak a választások óta ez lesz a második „nagy interjúja”. Várhatóan szóba kerül majd a Fidesz eredménye, a következő időszak politikai stratégiája, valamint az is, milyen szerepet szán magának Orbán Viktor az ellenzéki években. Az sem kizárt, hogy a jövőbeni terveiről, a párt átalakításáról vagy a jobboldal újraszervezéséről is beszél majd.
Orbán Viktor arról beszélt, hogy korábban hosszú távra, akár húsz évre tervezett miniszterelnökként, ezért csalódásként élte meg a választási vereséget. Azt mondta, célja egy „önálló, szuverén magyar állam” felépítése volt, mert szerinte Magyarország korábban olyan országként működött, amely inkább külföldi érdekeket szolgált ki. Reméli, hogy a következő kormány nem bontja le az eddig elvégzett munka eredményeit. A leköszönő miniszterelnök úgy fogalmazott:
ez az utolsó napja miniszterelnökként, ezért különösen érzelmes számára ez az időszak.
Arról is beszélt, hogy tudatosan vállalta a szereplést Pityinger László műsorában, mert szerinte ma már nem lehet kizárólag a hagyományos jobboldali médián keresztül megszólítani az embereket. Példaként említette, hogy ha a Magyar Nemzetnek adna interjút, akkor „négymillió ember rögtön befogná a fülét”, ezért olyan platformokat keres, ahol szélesebb közönséghez is eljuthat. Vadhajtások nyelvileg durva, „az már a kuruc sarok” – fogalmazott Orbán Viktor. Összegezte, azért ment Dopemanék podcastjébe, mert így több emberhez eljuthat a hangja, mint ha a hagyományos sajtóba menne.
Az én helyzetem nehéz, mert verereséget szenvedtünk. Biztos mások is követtek el hibákat, de ez a közösségünk veresége és elsődlegesen én viselem a felelősséget. Ezért kevesebbet beszélek, de tele vagyok energiával. Vesztettem már választást, nem először történt, most is vesztettünk, meg kell érteni, miért történt, de ki kell állni a döntéseink mellett. Aztán majd meglátjuk, mire jut a leendő miniszterelnök
– mondta a leköszönő miniszterelnök. Majd hangsúlyozta: kormányozni nehéz dolog, bátorság kell hozzá, amiért elismerés jár, aztán majd meglátjuk, hogy a teljesítményükért is kaphatnak-e elismerést.
Az első negyedév azt bizonyítja, hogy a leköszönő kormány kivezette az országot a válságból
– hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.
A kormány haladt az elmúlt 16 évben, voltak sikerek, de voltak hibák is: minden kormánynak vannak hibái, s a gondolkodó embereknek nehéz volta regnáló kormány mellé állniuk, de ez a helyzet most megszűnt. Most a jobboldal gondolkodói kiszabadultak – magyarázta, majd felelevenítette, hogy kormánya elvett a bankoktól, a multicégektől 15 milliárd forintot, ebből van családtámogatás, ebből van 13. havi nyugdíj.
Óriási erők vannak velünk szemben, hogy ezt a pénzt visszaszerezzék
– mutatott rá Orbán Viktor.
„Jönnek a multik” – szögezte le a leköszönő kormányfő az új kormány külföldi tőkealapokban érdekelt tagjai kapcsán. A magyar emberek nem akarják, hogy kifosszák őket, van nemzeti ellenállás – válaszolta annak kapcsán, hogy a nemzeti gondolat megszűnhet-e az új kormány idején. Mint fogalmazott, az első csata, hogy maradnak-e az állami vagyontárgyak,
- a Mol- és Richter-részvények,
- a gáztározók,
- a reptér.
A leköszönő kormányfő ismertette, az elmúlt tizenhat év során megkétszerezték az állami vagyont, megháromszorozták a nemzeti aranytartalékot. Leszögezte,
ezeket meg kell védeni és azt se szabad megengedni, hogy adót emeljen az új kormány.
Egy kormány nem tud szembemenni az emberekkel, ezért a jobboldalnak van lehetősége ellenállni.
A választások utólagos elemzését követően azt találták, hogy a negyven fölöttiek körében 44-47 százalékos arányban nyert a Fidesz-KNDN, viszont a negyven év alattiak körében 19-75 százalékos arányban vesztettek. A fiatalok valami mást és valaki mástól várnak – fogalmazott orbán Viktor a választás elveszítésének okait taglalva. A TikTok nézettségben a Fidesz 25, a Tisza 70 százalékot kapott.
Ezt fájónak nevezte, de ebből azt a következtetést is levonták, hogy azonnali fiatalításra van szükség a Fideszen belül, ezért lépett hátra a hatvan év fölötti vonal.
