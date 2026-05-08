Orbán Viktor: Elvettünk a bankoktól és az energiacégektől 15 ezer milliárd eurót – ÉLŐ

„17:00, Doperanos. Ne hagyd ki!” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor. A bejegyzés alapján a kormányfő Pityinger László, vagyis Dopeman műsorában szerepel. Orbán Viktornak a választások óta ez lesz a második „nagy interjúja”. Várhatóan szóba kerül majd a Fidesz eredménye, a következő időszak politikai stratégiája, valamint az is, milyen szerepet szán magának Orbán Viktor az ellenzéki években. Az sem kizárt, hogy a jövőbeni terveiről, a párt átalakításáról vagy a jobboldal újraszervezéséről is beszél majd.

Orbán Viktor arról beszélt, hogy korábban hosszú távra, akár húsz évre tervezett miniszterelnökként, ezért csalódásként élte meg a választási vereséget. Azt mondta, célja egy „önálló, szuverén magyar állam” felépítése volt, mert szerinte Magyarország korábban olyan országként működött, amely inkább külföldi érdekeket szolgált ki. Reméli, hogy a következő kormány nem bontja le az eddig elvégzett munka eredményeit. A leköszönő miniszterelnök úgy fogalmazott:

ez az utolsó napja miniszterelnökként, ezért különösen érzelmes számára ez az időszak.

Arról is beszélt, hogy tudatosan vállalta a szereplést Pityinger László műsorában, mert szerinte ma már nem lehet kizárólag a hagyományos jobboldali médián keresztül megszólítani az embereket. Példaként említette, hogy ha a Magyar Nemzetnek adna interjút, akkor „négymillió ember rögtön befogná a fülét”, ezért olyan platformokat keres, ahol szélesebb közönséghez is eljuthat. Vadhajtások nyelvileg durva, „az már a kuruc sarok” – fogalmazott Orbán Viktor. Összegezte, azért ment Dopemanék podcastjébe, mert így több emberhez eljuthat a hangja, mint ha a hagyományos sajtóba menne.

Az én helyzetem nehéz, mert verereséget szenvedtünk. Biztos mások is követtek el hibákat, de ez a közösségünk veresége és elsődlegesen én viselem a felelősséget. Ezért kevesebbet beszélek, de tele vagyok energiával. Vesztettem már választást, nem először történt, most is vesztettünk, meg kell érteni, miért történt, de ki kell állni a döntéseink mellett. Aztán majd meglátjuk, mire jut a leendő miniszterelnök

– mondta a leköszönő miniszterelnök. Majd hangsúlyozta: kormányozni nehéz dolog, bátorság kell hozzá, amiért elismerés jár, aztán majd meglátjuk, hogy a teljesítményükért is kaphatnak-e elismerést.

Az első negyedév azt bizonyítja, hogy a leköszönő kormány kivezette az országot a válságból

– hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.