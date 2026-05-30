Orbán Viktor elárulta, kinek szurkol a BL-döntőben

A volt miniszterelnököt a Bajnokok Ligája döntőjén kérdezték a Puskás Ferenc stadion felújításával kapcsolatban. Orbán Viktor szerint a Népstadion felújítása tudatos döntés volt, éppen azért, hogy otthont adhasson olyan nagyszabású rendezvényeknek, mint a BL-döntő.
A miniszterelnök szerint a magyarok vendégszeretete, a főváros szépsége és a magyar nép futballhoz való kötődése mind hozzásegített ahhoz, hogy ma a Puskás Ferenc stadion otthont adhasson a Bajnokok Ligája döntő mérkőzésének. Orbán Viktor hozzátette, hogy bár a stadion így is rengeteg embernek biztosít férőhelyet, akár lehetne még nagyobb is.
Orbán Viktor elárulta, kinek szurkol
Hát a magyaroknak”
– fogalmazott a volt kormányfő.
