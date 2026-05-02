Orbán Viktor: A kormány nem hajtja végre az Európai Unió Bíróságának a gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét

Magyarország kormánya nem hajtja végre az Európai Unió Bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét az azzal kapcsolatos politikai, jogi és alkotmányos aggályokra tekintettel – áll Orbán Viktor miniszterelnök Sulyok Tamás államfőnek írt levelében, melyet Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter tett közzé a Facebook-oldalán szombaton.
Orbán Viktor: A bíróság döntése súlyos aggályokat vet fel
A bíróság egyértelműen politikai döntést hozott, ami súlyos európai uniós jogi és alkotmányjogi aggályokat vet fel"
– írta az államfőnek küldött, április 30-i keltezésű levelében Orbán Viktor, rámutatva:
A bíróság ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét felveti."
A bíróság a döntést jórészt – a törvény gyermekvédelmi céljai ellenére – az Európai Unió belső piaci szabályozására alapozta.
A kormányfő úgy véli: a bíróság a belső piaci szabályozásra hivatkozással kiüresíti a tagállamok oktatással kapcsolatos hatásköreit annak ellenére, hogy
az Alapjogi Charta elismeri a szülők azon jogát, hogy gyermekeik számára vallási, világnézeti vagy pedagógiai meggyőződésüknek megfelelő nevelést biztosítsanak.
Orbán Viktor kiemelte, hogy
a bíróság ítélete figyelmen kívül hagyta Magyarország Alaptörvényét, az ítélet annak rendelkezéseivel több szempontból összeegyeztethetetlen.
A kormányfő felhívta a figyelmet, hogy a bíróság az Európai Unió történetében első alkalommal állapította meg az uniós alapértékeket rögzítő EUSZ 2. cikkének sérelmét, ezzel
megnyitva annak lehetőségét, hogy a jövőben szélesebb körben meghatározhatatlan tartalmú, általános uniós értékekre hivatkozzon tagállami normákkal szemben.
Gulyás Gergely bejegyzésében hangsúlyozta:
A Fidesz és a KDNP meggyőződése, hogy az állam senkinek ne adjon életvezetési tanácsokat, de a gyermekek védelmét, testi és lelki fejlődését szigorú szabályokkal kell biztosítani. Ebbe semmilyen genderpropaganda nem fér bele.”