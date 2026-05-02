Orbán Viktor: A kormány nem hajtja végre az Európai Unió Bíróságának a gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét

A bíróság egyértelműen politikai döntést hozott, ami súlyos európai uniós jogi és alkotmányjogi aggályokat vet fel – áll a miniszterelnök Sulyok Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor egy, az ítélettel megnyíló, minden európai uniós tagországot érintő további veszélyre is felhívta a figyelmet.
Orbán Viktorgyermekvédelmi törvénySulyok TamásEurópai Unió Bíróságaítélet

Magyarország kormánya nem hajtja végre az Európai Unió Bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét az azzal kapcsolatos politikai, jogi és alkotmányos aggályokra tekintettel – áll Orbán Viktor miniszterelnök Sulyok Tamás államfőnek írt levelében, melyet Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter tett közzé a Facebook-oldalán szombaton.

Budapest, 2026. április 15. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (j) a Sándor-palotában, mielőtt megbeszélést folytat Sulyok Tamás köztársasági elnökkel (b) 2026. április 15-én. Az államfő egyeztetésre hívta az Országgyűlésbe jutó pártok vezetőit. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
.A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (j) a Sándor-palotában, mielőtt megbeszélést folytat Sulyok Tamás köztársasági elnökkel (b) 2026. április 15-én. Az államfő egyeztetésre hívta az Országgyűlésbe jutó pártok vezetőit.
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

Orbán Viktor: A bíróság döntése súlyos aggályokat vet fel

A bíróság egyértelműen politikai döntést hozott, ami súlyos európai uniós jogi és alkotmányjogi aggályokat vet fel"

– írta az államfőnek küldött, április 30-i keltezésű levelében Orbán Viktor, rámutatva:

A bíróság ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét felveti."

A bíróság a döntést jórészt – a törvény gyermekvédelmi céljai ellenére – az Európai Unió belső piaci szabályozására alapozta.

A kormányfő úgy véli: a bíróság a belső piaci szabályozásra hivatkozással kiüresíti a tagállamok oktatással kapcsolatos hatásköreit annak ellenére, hogy

az Alapjogi Charta elismeri a szülők azon jogát, hogy gyermekeik számára vallási, világnézeti vagy pedagógiai meggyőződésüknek megfelelő nevelést biztosítsanak.

Brüsszel belenyúlt a magyar gyermekvédelembe – megszólalt a szakértő

Orbán Viktor kiemelte, hogy

a bíróság ítélete figyelmen kívül hagyta Magyarország Alaptörvényét, az ítélet annak rendelkezéseivel több szempontból összeegyeztethetetlen.

A kormányfő felhívta a figyelmet, hogy a bíróság az Európai Unió történetében első alkalommal állapította meg az uniós alapértékeket rögzítő EUSZ 2. cikkének sérelmét, ezzel

megnyitva annak lehetőségét, hogy a jövőben szélesebb körben meghatározhatatlan tartalmú, általános uniós értékekre hivatkozzon tagállami normákkal szemben.

Gulyás Gergely bejegyzésében hangsúlyozta:

A Fidesz és a KDNP meggyőződése, hogy az állam senkinek ne adjon életvezetési tanácsokat, de a gyermekek védelmét, testi és lelki fejlődését szigorú szabályokkal kell biztosítani. Ebbe semmilyen genderpropaganda nem fér bele.”

