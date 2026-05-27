Orbán Viktor fontos bejelentést tett – ezt önnek is látnia kell!

Orbán Viktor bejelentette a „Védvonal” létrehozását, amelynek célja a jobboldali szavazók védelme a politikai és online sérelmekkel szemben. A kezdeményezés élére Czunyiné dr. Bertalan Juditot kérték fel, aki szerint a szervezet feladata az lesz, hogy segítse azokat, akiket politikai alapú támadások érnek.
Orbán Viktor a Facebookon jelentette be a „Védvonal” megalakulását. Bejegyzésében úgy fogalmazott: „Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség.” A kezdeményezés célja, hogy a nemzeti oldalhoz kötődő választók ne maradjanak egyedül, ha sérelem vagy inzultus éri őket.

Orbán Viktor és Czunyiné dr. Bertalan Judit Forrás: Facebook

A bejelentés szerint 

a szervezet országos vezetésére Czunyiné dr. Bertalan Juditot kérték fel.

Czunyiné dr. Bertalan Judit a közösségi oldalán erősítette meg a felkérést. Mint írta, a Védvonal feladata az lesz, hogy 

meg kell védeni egymást és mindenkit, akit bántanak, akit inzultus ér a mindennapokban csak azért, mert a nemzeti oldalon áll.

A politikus szerint a szervezet kiáll mindenki mellett, aki hozzájuk fordul, és segít feltárni azokat az eseteket, ahol politikai alapú bántalmazás történik.

A Fidesz politikusai az elmúlt időszakban többször beszéltek arról, hogy szerintük a jobboldali szavazók fokozott online és verbális támadások célpontjai. A „Védvonal” ennek kezelésére és dokumentálására is szerepet kaphat. A szervezet pontos működéséről, eszközeiről és intézményi hátteréről egyelőre nem közöltek részleteket.

