Orbán Viktor fontos bejelentést tett – ezt önnek is látnia kell!

Orbán Viktor a Facebookon jelentette be a „Védvonal” megalakulását. Bejegyzésében úgy fogalmazott: „Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség.” A kezdeményezés célja, hogy a nemzeti oldalhoz kötődő választók ne maradjanak egyedül, ha sérelem vagy inzultus éri őket.

A bejelentés szerint

a szervezet országos vezetésére Czunyiné dr. Bertalan Juditot kérték fel.

Czunyiné dr. Bertalan Judit a közösségi oldalán erősítette meg a felkérést. Mint írta, a Védvonal feladata az lesz, hogy

meg kell védeni egymást és mindenkit, akit bántanak, akit inzultus ér a mindennapokban csak azért, mert a nemzeti oldalon áll.

A politikus szerint a szervezet kiáll mindenki mellett, aki hozzájuk fordul, és segít feltárni azokat az eseteket, ahol politikai alapú bántalmazás történik.

A Fidesz politikusai az elmúlt időszakban többször beszéltek arról, hogy szerintük a jobboldali szavazók fokozott online és verbális támadások célpontjai. A „Védvonal” ennek kezelésére és dokumentálására is szerepet kaphat. A szervezet pontos működéséről, eszközeiről és intézményi hátteréről egyelőre nem közöltek részleteket.