Orbán Viktornak megint igaza lett: baloldaliak és liberálisok diktálnak Magyar Péternek

A választási kampányban Magyar Péter következetesen azt hangsúlyozta, hogy lezárják a „régi politikai korszakot”, és szakítanak a korábbi baloldali elittel. A Tisza-kormány névsora azonban mást mutat: a kabinetben helyet kaptak a Gyurcsány–Bajnai-időszak egykori emberei, az egykor az SZDSZ-hez közelálló liberális politikai szereplők, valamint olyan nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkező vezetők is, akik régóta a liberális-globalista körökhöz tartoznak.

Bár különböző területekről érkeztek, közös bennük, hogy pályafutásuk során a nemzeti érdekek következetes képviselete jellemzően nem tartozott a fő prioritásaik közé. Cikksorozatunk első részében azokat a kormányzati szereplőket mutatjuk be, akiknek karrierje a 2010 előtti baloldali világban indult, és most meghatározó pozícióban tértek vissza a hatalomba.

Lannert Judit, a Gyurcsány-korszak oktatáspolitikai túlélője

Lannert Judit neve már a Gyurcsány–Bajnai-korszakban is ismert volt a baloldali oktatáspolitikai holdudvarban. A TÁRKI-TUDOK oktatáskutató intézet vezetője volt, amely a 2000-es években sorra kapta az állami megbízásokat a baloldali kormányoktól. Az intézet kutatásai révén támogatta a Gyurcsány-kormány politikai narratíváját, különösen az őszödi beszédet követő időszakban. Lannert Judit később az Orbán-kormány oktatáspolitikájának egyik leghangosabb kritikusává vált.

A pedagógushiány kezelésére nem az Orbán-kormány által javasolt (és később lépcsőzetesen bevezetett) béremelést, illetve átalakított tanárképzést javasolt, hanem a kisebb iskolák bezárását a rendszer „racionalizálására” hivatkozva.

Támogatta ezek mellett a Free SZFE-mozgalmat, de kiállt Ukrajna felszabadítása és az LMBTQ-ügyek mellett is. Korábban egy, a Soros Györgyhöz köthető Nyílt Társadalom Intézete által támogatott kutatás vezetőjeként is dolgozott.