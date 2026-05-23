Orbán Viktor harcostársa győzött Szlovéniában

Janez Janšát választotta meg Szlovénia új miniszterelnökének a ljubljanai parlament. Orbán Viktor gratulációjában úgy fogalmazott: a politika a kitartást jutalmazza.
Titkos szavazáson 51 igen és 36 nem voks mellett választotta meg pénteken a szlovén parlament Janez Janšát az ország új miniszterelnökének. A jobboldali Szlovén Demokrata Párt (SDS) elnöke negyedik alkalommal alakíthat kormányt Szlovéniában. Orbán Viktor a közösségi oldalán gratulált politikai szövetségesének. 

Janez Janša, Orbán Viktor szövetségese többször is kiállt a Magyarország által is képviselt értékek mellett (Forrás: Origo)

Egy kemény kampány és nehéz tárgyalások után az Ön kitartása új fejezetet nyitott Szlovénia életében” 

– írta a Fidesz elnöke.

Régi szövetséges tért vissza a hatalomba

A 68 éves Janez Janša a szlovén politika egyik legismertebb alakja, aki 1993 óta vezeti az SDS-t, és 1990 óta minden parlamenti választáson mandátumot szerzett. Korábban három ciklusban már betöltötte a miniszterelnöki tisztséget, most pedig ismét kényelmes parlamenti többséggel tér vissza a hatalomba.

Az eskütétel után Janša úgy fogalmazott: a parlament „fontos lépést tett egy sikeresebb és szabadabb Szlovénia felé”. A politikus az elmúlt években többször is részt vett a Budapesten rendezett CPAC Hungary konferencián, ahol következetesen a nemzeti szuverenitás és a határvédelem mellett érvelt. Egyik legismertebb kijelentése szerint: 

Nincs szuverenitás határellenőrzés nélkül”.

