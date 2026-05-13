Orbán Viktor „leltárja”: emelt fővel adja át a kormányrudat a liberális Tiszának

A leköszönt nemzeti kormány elkészítette a leltárat, azaz összegyűjtötte Magyarország jelenlegi álláspontját és fejlődését az elmúlt 16 évből. Orbán Viktor a Fidesz-KDNP gazdasági, család- és bevándorláspolitikában elért vívmányait ismertetve adta át a vezetést a Tisza-kormánynak.

Orbán Viktor emelt fővel távozik a kormány éléről, és ismertette a Fidesz-KDNP eredményeit az elmúlt időszakból (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Orbán Viktor az elmúlt időszak kiemelkedő eredményeiről beszélt

A volt miniszterelnök a nemzeti kormány családcentrikus politikájának gyümölcseként említette a

családi adókedvezményeket, melyek kiemelkedőnek számítanak Európában,

a háromgyermekes, valamint a 30 év alatti kétgyermekes édesanyák adómentességét,

a 25 év alatti fiatalok adómentességét,

a diák- és munkáshitelt,

a fix 3%-os otthonteremtési programot és

a 13. és 14. havi nyugdíjt.

A gazdaság terén elért eredményeket is kiemelte, például a

rezsicsökkentett árakat,

a minimálbér és a átlagkereset megugrását 2010 óta,

a megduplázott állami vagyont,

a reptér és az energiacégek visszavásárlását,

Magyarország aranytartalékainak három tonnáról 100 tonnára emelését és

a devizatartalék történelmileg kiemelkedő megemelését.

Orbán Viktor kiemelte azt is, hogy Magyarország az évek alatt Európa legbiztonságosabb országává vált, és területén jelenleg nincsenek migránsok.

A liberális kormány innen indul. Csak el ne rontsák”

– tette hozzá.