Orbán Viktor „leltárja”: emelt fővel adja át a kormányrudat a liberális Tiszának

Magyarország leköszönt miniszterelnöke hivatalosan is átadta a vezetést a Tisza-kormánynak, számba véve a Fidesz-KDNP-kormányok által elért eredményeket az elmúlt 16 évből. Orbán Viktor helyzetértékelésében, mellyel egyúttal az új kormány kezébe adta az ország sorsát, hozzátette: „Csak el ne rontsák.”
A leköszönt nemzeti kormány elkészítette a leltárat, azaz összegyűjtötte Magyarország jelenlegi álláspontját és fejlődését az elmúlt 16 évből. Orbán Viktor a Fidesz-KDNP gazdasági, család- és bevándorláspolitikában elért vívmányait ismertetve adta át a vezetést a Tisza-kormánynak.

Orbán Viktor emelt fővel távozik a kormány éléről, és ismertette a Fidesz-KDNP eredményeit az elmúlt időszakból (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)
Orbán Viktor az elmúlt időszak kiemelkedő eredményeiről beszélt

A volt miniszterelnök a nemzeti kormány családcentrikus politikájának gyümölcseként említette a

  • családi adókedvezményeket, melyek kiemelkedőnek számítanak Európában,
  • a háromgyermekes, valamint a 30 év alatti kétgyermekes édesanyák adómentességét,
  • a 25 év alatti fiatalok adómentességét,
  • a diák- és munkáshitelt,
  • a fix 3%-os otthonteremtési programot és
  • a 13. és 14. havi nyugdíjt.

A gazdaság terén elért eredményeket is kiemelte, például a

  • rezsicsökkentett árakat,
  • a minimálbér és a átlagkereset megugrását 2010 óta,
  • a megduplázott állami vagyont,
  • a reptér és az energiacégek visszavásárlását,
  • Magyarország aranytartalékainak három tonnáról 100 tonnára emelését és
  • a devizatartalék történelmileg kiemelkedő megemelését.

Orbán Viktor kiemelte azt is, hogy Magyarország az évek alatt Európa legbiztonságosabb országává vált, és területén jelenleg nincsenek migránsok. 

A liberális kormány innen indul. Csak el ne rontsák”

– tette hozzá.

 

