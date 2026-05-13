Orbán Viktor „leltárja”: emelt fővel adja át a kormányrudat a liberális Tiszának

Magyarország leköszönt miniszterelnöke hivatalosan is átadta a vezetést a Tisza-kormánynak, számba véve a Fidesz-KDNP-kormányok által elért eredményeket az elmúlt 16 évből. Orbán Viktor helyzetértékelésében, mellyel egyúttal az új kormány kezébe adta az ország sorsát, hozzátette: „Csak el ne rontsák.”
A leköszönt nemzeti kormány elkészítette a leltárat, azaz összegyűjtötte Magyarország jelenlegi álláspontját és fejlődését az elmúlt 16 évből. Orbán Viktor a Fidesz-KDNP gazdasági, család- és bevándorláspolitikában elért vívmányait ismertetve adta át a vezetést a Tisza-kormánynak.
Orbán Viktor az elmúlt időszak kiemelkedő eredményeiről beszélt
A volt miniszterelnök a nemzeti kormány családcentrikus politikájának gyümölcseként említette a
- családi adókedvezményeket, melyek kiemelkedőnek számítanak Európában,
- a háromgyermekes, valamint a 30 év alatti kétgyermekes édesanyák adómentességét,
- a 25 év alatti fiatalok adómentességét,
- a diák- és munkáshitelt,
- a fix 3%-os otthonteremtési programot és
- a 13. és 14. havi nyugdíjt.
A gazdaság terén elért eredményeket is kiemelte, például a
- rezsicsökkentett árakat,
- a minimálbér és a átlagkereset megugrását 2010 óta,
- a megduplázott állami vagyont,
- a reptér és az energiacégek visszavásárlását,
- Magyarország aranytartalékainak három tonnáról 100 tonnára emelését és
- a devizatartalék történelmileg kiemelkedő megemelését.
Orbán Viktor kiemelte azt is, hogy Magyarország az évek alatt Európa legbiztonságosabb országává vált, és területén jelenleg nincsenek migránsok.
A liberális kormány innen indul. Csak el ne rontsák”
– tette hozzá.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!