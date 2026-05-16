Orbán Viktor mondott egy nagyon biztató dolgot a Fidesz szavazóinak

Dopeman után a Magyar Nemzetnek adott terjedelmes interjút a tisztújítás elé néző Fidesz elnöke.

Orbán Viktor a beszélgetés elején meghatározta az ellenzéki munka kiindulási pontját. Szerinte a közel két évtizedes jobboldali kormányzás Magyarország elmúlt száz évének legsikeresebb korszaka volt, a magyar polgárosodás legsikeresebb tizenhat éve. "Keresztény, nemzeti alkotmány, teljes foglalkoztatás, megnégyszerezett átlagjövedelem, migránsmentes ország, Brüsszellel és más külső erőkkel szemben önálló kormányzás" - sorolta az elért eredményeket, majd a jobboldali szavazókat biztatva hozzátette, hogy

erre könnyen lehet ellenzéki politikát építeni, könnyebben, mint 2002-ben, négy év kormányzás után.

A volt miniszterelnök szerint most a Fidesznek az a legfőbb feladata, hogy egy jól és szorosan szervezett, kormányzó politikai közösségből előbb erős ellenzéki mozgalmat, később esélyes kormánypárti pozíciót építsen ki. A munka már megkezdődött, ami több színtéren történik párhuzamosan.

Orbán Viktor kitért a napokban megalakult, új Tisza-kormányra is. Szerinte hiába mondja azt az új kabinet, hogy minden vívmányt megtart, a jelek nem errefele mutatnak. "A parlamenti meghallgatásán a pénzügyminiszter megtagadta a munkaalapú társadalmat, és liberális gazdaságpolitikát hirdetett. A társadalmi ügyekkel foglalkozó miniszterek a Soros-féle nyílt társadalom eszményét képviselték, amit liberális demokráciának neveznek. A gyermekvédelem az LMBTQ-lobbi kezébe került, a nemzeti oktatást progresszív, liberális oktatáspolitika váltja fel" - bizonygatta a volt kormányfő, hogy a Magyar Péterék kormánya liberális.

Orbán Viktor felajánlotta lemondását a Fidesz éléről, de erről a kongresszus fog dönteni

A Fidesz elnöke úgy látja, hogy Magyarországot kiváló állapotban adták át. "Aki akar, dolgozhat, az átlagjövedelmet tizenhat év alatt a négyszeresére növeltük, az állami vagyont megdupláztuk, mert értékes és stratégiai vagyontárgyakat vásároltunk vissza a repülőtértől az energiaszektorig. A devizatartalék történelmi csúcson van, az aranytartalékot három tonnáról száz tonnára emeltük" - részletezte.