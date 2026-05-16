Orbán Viktor mondott egy nagyon biztató dolgot a Fidesz szavazóinak

Dopeman után a Magyar Nemzetnek adott terjedelmes interjút a tisztújítás elé néző Fidesz elnöke.
Orbán Viktor a beszélgetés elején meghatározta az ellenzéki munka kiindulási pontját. Szerinte a közel két évtizedes jobboldali kormányzás Magyarország elmúlt száz évének legsikeresebb korszaka volt, a magyar polgárosodás legsikeresebb tizenhat éve. "Keresztény, nemzeti alkotmány, teljes foglalkoztatás, megnégyszerezett átlagjövedelem, migránsmentes ország, Brüsszellel és más külső erőkkel szemben önálló kormányzás" - sorolta az elért eredményeket, majd a jobboldali szavazókat biztatva hozzátette, hogy
erre könnyen lehet ellenzéki politikát építeni, könnyebben, mint 2002-ben, négy év kormányzás után.
A volt miniszterelnök szerint most a Fidesznek az a legfőbb feladata, hogy egy jól és szorosan szervezett, kormányzó politikai közösségből előbb erős ellenzéki mozgalmat, később esélyes kormánypárti pozíciót építsen ki. A munka már megkezdődött, ami több színtéren történik párhuzamosan.
Orbán Viktor kitért a napokban megalakult, új Tisza-kormányra is. Szerinte hiába mondja azt az új kabinet, hogy minden vívmányt megtart, a jelek nem errefele mutatnak. "A parlamenti meghallgatásán a pénzügyminiszter megtagadta a munkaalapú társadalmat, és liberális gazdaságpolitikát hirdetett. A társadalmi ügyekkel foglalkozó miniszterek a Soros-féle nyílt társadalom eszményét képviselték, amit liberális demokráciának neveznek. A gyermekvédelem az LMBTQ-lobbi kezébe került, a nemzeti oktatást progresszív, liberális oktatáspolitika váltja fel" - bizonygatta a volt kormányfő, hogy a Magyar Péterék kormánya liberális.
A Fidesz elnöke úgy látja, hogy Magyarországot kiváló állapotban adták át. "Aki akar, dolgozhat, az átlagjövedelmet tizenhat év alatt a négyszeresére növeltük, az állami vagyont megdupláztuk, mert értékes és stratégiai vagyontárgyakat vásároltunk vissza a repülőtértől az energiaszektorig. A devizatartalék történelmi csúcson van, az aranytartalékot három tonnáról száz tonnára emeltük" - részletezte.
Rátérve a választási vereség kiértékelésére, elmondta, hogy azt nem kell kapkodni, és semmit sem szabad siettetni. Előbb meg kell érteni, mi történt. Még nem látunk tisztán. Külön kiemelte, hogy a kudarcban nagy szerepe volt annak, hogy a fiatalok elsöprő arányban ellenük szavaztak. Így kulcsfontosságú, hogy a miértet megértsék. "A fiatal nemzedék politikai kultúrája mintha a nyugat-európaihoz hasonulna, ezért az elemzés nem állhat meg Magyarország határainál' - tette hozzá.
Arra a kérdésre, hogy személy szerint tart-e egy esetleges elszámoltatástól, azt felelte: "1990 óta minden percem és forintom folyamatos ellenőrzés alatt állt. Nyitott könyvként éltem. Akit érdekel, az mindent tudhat rólam. Állunk minden bolházás elé." Hozzáfűzte, hogy ha bárhol hatalmi visszaélést tapasztalnak az országban, akár a legkisebb faluban is, ha valakit politikai okból ér akár szóbeli atrocitás, akár állásvesztés vagy fenyegetés, ott lesznek, védelmet és nyilvánosságot teremtenek. Külön kiemelte Sára Botond ügyét, akit két üveg bor elfogadása miatt "vegzálják."
Orbán Viktor röviden kitért Balásy Gyula Kontrollnak adott interjújára is, ami szerinte nem az elszámoltatás része, hanem "a jobboldali nyilvánosság megbénítását célzó, hidegvérű politikai akció" volt.
Az interjú végén önkritikát is gyakorolt az exkormányfő, és elmondta, szerinte miben hiányzott kormányzása alatt. Két dolgot emelt ki: egyrészről vonzóbb kampányt kellett volna a fiataloknak készíteni, másrészről erőteljesebben kellett volna fellépni a Tisza mögött álló erőkkel szemben is. Szerinte négy erő a lépéseit összehangolva támogatta a Tiszát, ők voltak a Soroshálózat, Brüsszel, az ukránok és a multinacionákis cégek. Ők mind sértettek voltak és összefogtak a jobboldali kormány ellen.
"Puhák voltunk, nem jól harcoltunk, és vereséggel fizettük meg az árát. Egy hét sem kellett, már ki is fizették őket" - összegzett Orbán Viktor, aki szerint a Tisza azért is tudott nyerni, mert Novák Katalin és Varga Judit lemondása után a polgári közép "gazdátlan" maradt, Magyar Péterék be tudtak ide nyomulni.