Új információk láttak napvilágot a romániai dróntámadás kapcsán – brutális

A magyar kormányfő túl is teljesíti az EU diktátumait

Orbán Viktor kemény üzenetet és egy felszólítást küldött Magyar Péternek

Ingyen sajt csak az egérfogóban van – írta a Fidesz elnöke a közösségi oldalán azzal a megállapodással kapcsolatban, amelyet Magyar Péter kötött az Európai Bizottság elnökével a hazánknak járó uniós források feloldásáról. Orbán Viktor egyúttal felszólította az új kormányfőt, hogy hozza nyilvánosságra a paktum részleteit.
Felszólítjuk a miniszterelnököt, azonnal hozza nyilvánosságra a von der Leyen - Magyar Péter paktum részleteit. Mit adott el a magyar érdekekből Brüsszelnek? Ingyen sajt csak az egérfogóban van – írta Orbán Viktor új Facebook-bejegyzésében. A Fidesz elnöke annak kapcsán posztolt, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke mintegy 16,4 tized milliárd euró felszabadításáról állapodott meg a magyar miniszterelnökkel. 

Orbán Viktor felszólította Magyar Pétert, hogy aazonnal hozza nyilvánosságra az Ursula von der Leyen - Magyar Péter paktum részleteit. Fotó: Facebok/Orbán Viktor
Súlyos aggályok

A megállapodással kapcsolatban korábban Bóka János is komoly aggályokat fogalmazott meg. A fideszes honatya szerint egyrészt egyértelmű, hogy Magyar Péter a migrációs paktumot elfogadta, de azt is hangsúlyozta, hogy 

fontos lenne mielőbb megtudni, hogy Magyar Péter milyen ígéreteket tett az uniós forrásokért cserébe,

 s hogy a források feloldásának milyen vonzatai lehetnek egyebek mellett a nyugdíjrendszerrel, az adórendszerrel, a családi adókedvezményekkel, valamint a rezsicsökkentéssel kapcsolatban. 

 

 

