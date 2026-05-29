Orbán Viktor kemény üzenetet és egy felszólítást küldött Magyar Péternek

Felszólítjuk a miniszterelnököt, azonnal hozza nyilvánosságra a von der Leyen - Magyar Péter paktum részleteit. Mit adott el a magyar érdekekből Brüsszelnek? Ingyen sajt csak az egérfogóban van – írta Orbán Viktor új Facebook-bejegyzésében. A Fidesz elnöke annak kapcsán posztolt, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke mintegy 16,4 tized milliárd euró felszabadításáról állapodott meg a magyar miniszterelnökkel.

Súlyos aggályok

A megállapodással kapcsolatban korábban Bóka János is komoly aggályokat fogalmazott meg. A fideszes honatya szerint egyrészt egyértelmű, hogy Magyar Péter a migrációs paktumot elfogadta, de azt is hangsúlyozta, hogy

fontos lenne mielőbb megtudni, hogy Magyar Péter milyen ígéreteket tett az uniós forrásokért cserébe,

s hogy a források feloldásának milyen vonzatai lehetnek egyebek mellett a nyugdíjrendszerrel, az adórendszerrel, a családi adókedvezményekkel, valamint a rezsicsökkentéssel kapcsolatban.