Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor megtörte a csendet, váratlan üzenetet tett közzé

Nézze!

Elképesztő, amit Varga Judit csinál – ezt önnek is látnia kell!

Orbán Viktor

Orbán Viktor jelentkezett, munkahelyet vált – videó

42 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A leköszönő miniszterelnök közösségi oldalán jelentkezett; Orbán Viktor elárulta, hogy Dopemannek fog interjút adni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorDopemanTisza-kormány

Orbán Viktor világossá tette: a kormányváltással nem szűnt meg a munka, csupán új fejezet vette kezdetét. A leköszönő miniszterelnök szerint szombat déltől kezdve új munkahelyén kezdi meg munkáját, azonban részleteket egyelőre nem árult el.

Pityinger László (Dopeman, balra) és Orbán Viktor miniszterelnök a választási kampány idején, 2026. áprilisában (forrás: Facebook/Dopeman)
Pityinger László (Dopeman, balra) és Orbán Viktor miniszterelnök a választási kampány idején, 2026 áprilisában (forrás: Facebook/Dopeman)

Orbán Viktor: Új meló, új élet!

A leköszönő miniszterelnök korábban egyértelművé tette, hogy 

a közel 2,5 millió embert, aki a Fidesz mellett szavazott, nem fogják cserben hagyni. 

Most úgy tűnik, a munka valószínűleg a háttérből folytatódik, sőt, már meg is kezdődött. Orbán Viktor szerint a jobboldalnak most elsősorban önmagával kell szembenéznie. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!