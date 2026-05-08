Orbán Viktor jelentkezett, munkahelyet vált – videó

A leköszönő miniszterelnök közösségi oldalán jelentkezett; Orbán Viktor elárulta, hogy Dopemannek fog interjút adni.
Orbán Viktor világossá tette: a kormányváltással nem szűnt meg a munka, csupán új fejezet vette kezdetét. A leköszönő miniszterelnök szerint szombat déltől kezdve új munkahelyén kezdi meg munkáját, azonban részleteket egyelőre nem árult el.
Orbán Viktor: Új meló, új élet!
A leköszönő miniszterelnök korábban egyértelművé tette, hogy
a közel 2,5 millió embert, aki a Fidesz mellett szavazott, nem fogják cserben hagyni.
Most úgy tűnik, a munka valószínűleg a háttérből folytatódik, sőt, már meg is kezdődött. Orbán Viktor szerint a jobboldalnak most elsősorban önmagával kell szembenéznie.
