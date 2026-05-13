Orbán Viktor rejtélyes üzenettel jelentkezett

A leköszönt miniszterelnök feltehetőleg értékelést tart 16 éves kormányzása lezárásaként; Orbán Viktor rövid bejegyzésben osztotta meg a várható eseményt.
A bejelentésre várhatóan egy időben kerül sor a Tisza-kormány első kihelyezett ülésével, amelyet ma 15 órakor tartanak Ópusztaszeren. Orbán Viktor a Facebook-bejegyzésében mindössze annyit írt:
Leltár. Hamarosan.”
A volt kormányfő várhatóan rövidesen közzéteszi a kormányzati átadás-átvételben foglalt számokat.
