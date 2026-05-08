Orbán Viktor is részt vett a híres történész professzor temetésén

Eltemettük Ritoók Zsigmond professzor urat. Isten nyugosztalja – olvasható Orbán Viktor közösségi oldalán.

Ritoók Zsigmond ókortudós és klasszika-filológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.

Orbán Viktor is részt vett a temetésén 2026. május 8-án, a Fiumei úti sírkertben

Fotó: Facebbok/Orbán Viktor

A miniszterelnök azzal kapcsolatban fejezte ki együttérzését, hogy a neves ókortudós és klasszika-filológus, Ritoók Zsigmond búcsúztatása pénteken volt a Fiumei úti temetőben.

Ahogyan korábban lapunk is írt róla,

életének 97. évében, 2026. március 13-án elhunyt Ritoók Zsigmond ókortudós és klasszika-filológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.

Ritoók Zsigmond 1929-ben született Budapesten. „Egyetemi diplomája (1952) óta, tehát az elmúlt hét évtizedben a magyar ókortudomány és klasszika-filológia kivételesen nagy formátumú életművét hozta létre. Munkásságában természetes egységbe illeszkedik klasszikus antik szövegek (köztük Arisztotelész Poétikája) értelmezése, magyarra fordítása, magas szintű kiadása, az ókori zeneesztétika forrásainak bemutatása, valamint irodalmi jelenségek és egész művelődéstörténeti korszakok mélyreható átvilágítása” – olvasható az MTA oldalán.