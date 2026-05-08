Orbán Viktor is részt vett a híres történész professzor temetésén

Ritoók Zsigmond ókortudós és klasszika-filológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Magyar Református Presbiteri Szövetség egykori elnöke 2026. március 13-án, életének 97. évében hunyt el. A búcsúztatása 2026. május 8-án, pénteken volt a Fiumei úti temetőben. Orbán Viktor is részt vett a történészprofesszor temetésén.
Eltemettük Ritoók Zsigmond professzor urat. Isten nyugosztalja – olvasható Orbán Viktor közösségi oldalán.

Ritoók Zsigmond ókortudós és klasszika-filológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Orbán Viktor is részt vett a temetésén 2026 május 8-án, a Fiumei úti sírkertben.
Ritoók Zsigmond ókortudós és klasszika-filológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.
Orbán Viktor is részt vett a temetésén 2026. május 8-án, a Fiumei úti sírkertben
Fotó: Facebbok/Orbán Viktor 

A miniszterelnök azzal kapcsolatban fejezte ki együttérzését, hogy a neves ókortudós és klasszika-filológus, Ritoók Zsigmond búcsúztatása pénteken volt a Fiumei úti temetőben.

életének 97. évében, 2026. március 13-án elhunyt Ritoók Zsigmond ókortudós és klasszika-filológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.

Ritoók Zsigmond 1929-ben született Budapesten. „Egyetemi diplomája (1952) óta, tehát az elmúlt hét évtizedben a magyar ókortudomány és klasszika-filológia kivételesen nagy formátumú életművét hozta létre. Munkásságában természetes egységbe illeszkedik klasszikus antik szövegek (köztük Arisztotelész Poétikája) értelmezése, magyarra fordítása, magas szintű kiadása, az ókori zeneesztétika forrásainak bemutatása, valamint irodalmi jelenségek és egész művelődéstörténeti korszakok mélyreható átvilágítása” – olvasható az MTA oldalán.

Teljesítményének elismeréseként számtalan díjat kapott, 2001-ben elnyerte a Széchenyi-díjat, 2009-ben a Bolyai alkotói díjat, 2018-ban a Magyar Corvin-láncot.

 

