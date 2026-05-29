Orbán Viktor súlyos üzenetet küldött a romániai dróntámadás után

Két ember megsérült, hetven lakót pedig evakuálni kellett, miután egy drón csapódott egy lakóházba a romániai Galac városában. Orbán Viktor szerint az eset ismét bizonyítja, hogy az orosz-ukrán háború közvetlen veszélyt jelent a térség országaira.
Orbán Viktor közösségi oldalán reagált a péntek hajnalban történt romániai incidensre. Bejegyzésében együttérzését fejezte ki a sérültek felé, és hangsúlyozta: 

Orbán Viktor a háborúból való kimaradásra szólította fel a magyar kormányt (Forrás: Magyar Nemzet)

Az incidens megerősíti, hogy a háború közvetlen veszélyt jelent a szomszédos országokra.”

A semlegességi politika folytatását sürgeti

Orbán Viktor bejegyzésében arra szólította fel a magyar kormányt, hogy tartsa fenn az előző kabinet által kialakított semlegességi politikát:

Felszólítjuk a magyar kormányt, hogy az előző kormány által kialakított semlegességi politikát tartsa fent, és egyetlen lépést se tegyen a háborúpárti Európa irányába!”

A volt kormányfő szerint a romániai eset is azt mutatja, hogy a fegyveres konfliktus következményei egyre inkább elérik a szomszédos államokat is.

 

