Orbán Viktor súlyos üzenetet küldött a romániai dróntámadás után

Két ember megsérült, hetven lakót pedig evakuálni kellett, miután egy drón csapódott egy lakóházba a romániai Galac városában. Orbán Viktor szerint az eset ismét bizonyítja, hogy az orosz-ukrán háború közvetlen veszélyt jelent a térség országaira.
Orbán Viktor közösségi oldalán reagált a péntek hajnalban történt romániai incidensre. Bejegyzésében együttérzését fejezte ki a sérültek felé, és hangsúlyozta:
Az incidens megerősíti, hogy a háború közvetlen veszélyt jelent a szomszédos országokra.”
A semlegességi politika folytatását sürgeti
Orbán Viktor bejegyzésében arra szólította fel a magyar kormányt, hogy tartsa fenn az előző kabinet által kialakított semlegességi politikát:
Felszólítjuk a magyar kormányt, hogy az előző kormány által kialakított semlegességi politikát tartsa fent, és egyetlen lépést se tegyen a háborúpárti Európa irányába!”
A volt kormányfő szerint a romániai eset is azt mutatja, hogy a fegyveres konfliktus következményei egyre inkább elérik a szomszédos államokat is.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!