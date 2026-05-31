Előkerültek a régi fotók a most 63 éves Orbán Viktorról – ezeket látnia kell!

Május 31-én ünnepli 63. születésnapját Orbán Viktor, aki a rendszerváltás óta a magyar politika egyik legmeghatározóbb alakja. Pályafutása során számos rekordot állított fel, és olyan politikai karriert futott be, amelyre korábban nem volt példa Magyarországon.
Mit érdemes tudni Orbán Viktorról?
- 1963. május 31-én született Székesfehérváron.
- Gyermekkorát Alcsútdobozon és Felcsúton töltötte.
- Jogi diplomát szerzett az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán.
- Az 1988-ban alapított Fidesz egyik alapító tagja volt.
- Az 1989-es Nagy Imre-újratemetésen elmondott beszéde országos ismertséget hozott számára.
- 35 évesen lett először Magyarország miniszterelnöke.
- A rendszerváltás utáni időszak leghosszabb időt hivatalban töltő magyar kormányfője volt.
- Az első politikus Magyarországon, aki öt országgyűlési választást nyert meg.
- Több mint 20 évet töltött miniszterelnökként.
- Kormányzása alatt vezették be többek között a rezsicsökkentést, a kibővített családtámogatási rendszert és számos otthonteremtési programot.
- Az elmúlt években rendszeres kapcsolatot ápolt több világpolitikai vezetővel, köztük Donald Trumppal.
Öt választási győzelem és több mint húsz év a kormány élén
Orbán Viktor politikai pályája több mint három évtizede tart. Az első Orbán-kormány 1998-ban alakult meg, majd nyolc ellenzékben töltött év után 2010-ben tért vissza a miniszterelnöki székbe. Azóta a Fidesz–KDNP pártszövetség egymást követő négy választáson szerzett kétharmados többséget.
Pályafutása során a magyar belpolitika mellett a nemzetközi diplomáciában is meghatározó szereplővé vált, így 63. születésnapján már nemcsak Magyarországon, hanem Európában is a legtöbb időt hivatalban töltő vezetők között tartják számon.