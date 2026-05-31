Előkerültek a régi fotók a most 63 éves Orbán Viktorról – ezeket látnia kell!

Öt választási győzelem és több mint húsz év a kormány élén

Orbán Viktor politikai pályája több mint három évtizede tart. Az első Orbán-kormány 1998-ban alakult meg, majd nyolc ellenzékben töltött év után 2010-ben tért vissza a miniszterelnöki székbe. Azóta a Fidesz–KDNP pártszövetség egymást követő négy választáson szerzett kétharmados többséget.

Pályafutása során a magyar belpolitika mellett a nemzetközi diplomáciában is meghatározó szereplővé vált, így 63. születésnapján már nemcsak Magyarországon, hanem Európában is a legtöbb időt hivatalban töltő vezetők között tartják számon.