Előkerültek a régi fotók a most 63 éves Orbán Viktorról – ezeket látnia kell!

Május 31-én ünnepli születésnapját Orbán Viktor, aki a rendszerváltás óta meghatározó politikus Magyarországon és Európában. A demokratikus berendezkedésű országok politikusai között veteránnak számító Orbán Viktor számos rekordot tudhat magáénak, köztük azt, hogy a rendszerváltás óta senkinek másnak nem sikerült öt alkalommal győzni választáson és 20 éven keresztül kormányfőkét szolgálnia a hazáját.
Május 31-én ünnepli 63. születésnapját Orbán Viktor, aki a rendszerváltás óta a magyar politika egyik legmeghatározóbb alakja. Pályafutása során számos rekordot állított fel, és olyan politikai karriert futott be, amelyre korábban nem volt példa Magyarországon.

Országház, az Országgyűlés ülése 1990-ben. Előtérben balra Orbán Viktor politikus, országgyűlési képviselő, későbbi miniszterelnök
Fotó: Fortepan/Prohászka Imre / Fortepan/Prohászka Imre

Mit érdemes tudni Orbán Viktorról?

  • 1963. május 31-én született Székesfehérváron.
  • Gyermekkorát Alcsútdobozon és Felcsúton töltötte.
  • Jogi diplomát szerzett az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán.
  • Az 1988-ban alapított Fidesz egyik alapító tagja volt.
  • Az 1989-es Nagy Imre-újratemetésen elmondott beszéde országos ismertséget hozott számára.
  • 35 évesen lett először Magyarország miniszterelnöke.
  • A rendszerváltás utáni időszak leghosszabb időt hivatalban töltő magyar kormányfője volt.
  • Az első politikus Magyarországon, aki öt országgyűlési választást nyert meg.
  • Több mint 20 évet töltött miniszterelnökként.
  • Kormányzása alatt vezették be többek között a rezsicsökkentést, a kibővített családtámogatási rendszert és számos otthonteremtési programot.
  • Az elmúlt években rendszeres kapcsolatot ápolt több világpolitikai vezetővel, köztük Donald Trumppal.
Kossuth Lajos tér, Kossuth Lajos szobra előtt Orbán Viktor a demokratikus ellenzék tagja, későbbi miniszterelnök. A felvétel 1989. március 15-én készült

Öt választási győzelem és több mint húsz év a kormány élén

Orbán Viktor politikai pályája több mint három évtizede tart. Az első Orbán-kormány 1998-ban alakult meg, majd nyolc ellenzékben töltött év után 2010-ben tért vissza a miniszterelnöki székbe. Azóta a Fidesz–KDNP pártszövetség egymást követő négy választáson szerzett kétharmados többséget.

Pályafutása során a magyar belpolitika mellett a nemzetközi diplomáciában is meghatározó szereplővé vált, így 63. születésnapján már nemcsak Magyarországon, hanem Európában is a legtöbb időt hivatalban töltő vezetők között tartják számon.

 

