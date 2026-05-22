Orbán Viktor részvétet nyilvánított a tiszaújvárosi robbanás áldozata családjának

„Őszinte részvétem a tiszaújvárosi robbanásban elhunyt áldozat családjának, a sérülteknek pedig mielőbbi felépülést kívánok” – írta Orbán Viktor pénteken a közösségi oldalán.

Az Origo is beszámolt a balesetről, amely péntek délelőtt történt a MOL tiszaújvárosi olefinüzemében, a MOL Petrolkémia Zrt. területén. Az előzetes információk szerint pirogáz benzin vezeték robbanás történt, amelynek következtében egy ember az életét vesztette, többen pedig megsérültek.