Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor üzenetet küldött – ezt látnia kell

Sport

Vége egy korszaknak? Eladhatják a Fradi futballcsapatát

tek

Orbán Viktor köszönetet mondott a menesztett TEK-vezérnek

23 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktor a TEK leköszönő főigazgatóját, Hajdu Jánost méltatta egy Facebook-bejegyzésben, amelyben a szervezet szerepét és a magyar rendvédelemben betöltött jelentőségét hangsúlyozta.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tekterrorelhárítási központfideszorbán viktorTEK

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke Facebook-bejegyzésben méltatta a Terrorelhárítási Központ (TEK) leköszönő főigazgatóját, Hajdu Jánost. A volt kormányfő szerint Hajdu „fantasztikus munkát végzett”, és a TEK működése nélkül Magyarország nem lehetne Európa egyik legbiztonságosabb országa.

Orbán Viktor és Hajdu János Forrás: Facebook
Orbán Viktor és Hajdu János
 Forrás: Facebook

A politikus úgy fogalmazott, hogy Hajdu János távozása komoly veszteség a magyar rendvédelem számára, és erőt, egészséget kívánt neki a szolgálati szünethez. A hivatalos indoklás szerint a cél a párhuzamosságok csökkentése és a rendvédelmi rendszer hatékonyabbá tétele.

A TEK-et 2010-ben hozták létre, és az elmúlt években a terrorelhárítás mellett kiemelt szerepet játszott a kiemelt állami vezetők védelmében is. A szervezetet Hajdu János irányította annak megalakulása óta. 

Vége a TEK-nek? Magyar Péter döntése alapjaiban írhatja át a rendszert

 

A TEK több nagyobb műveletben is részt vett az elmúlt időszakban, köztük fegyveres incidensek felszámolásában, terrorfenyegetéssel kapcsolatos elfogásokban és különleges rendőri akciókban.

A mostani döntés következtében továbbra sem tisztázott, hogy a TEK jelenlegi feladatait pontosan mely szervezetek veszik át, és hogyan alakul át a terrorelhárítás rendszere Magyarországon.

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!