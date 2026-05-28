Orbán Viktor köszönetet mondott a menesztett TEK-vezérnek

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke Facebook-bejegyzésben méltatta a Terrorelhárítási Központ (TEK) leköszönő főigazgatóját, Hajdu Jánost. A volt kormányfő szerint Hajdu „fantasztikus munkát végzett”, és a TEK működése nélkül Magyarország nem lehetne Európa egyik legbiztonságosabb országa.
A politikus úgy fogalmazott, hogy Hajdu János távozása komoly veszteség a magyar rendvédelem számára, és erőt, egészséget kívánt neki a szolgálati szünethez. A hivatalos indoklás szerint a cél a párhuzamosságok csökkentése és a rendvédelmi rendszer hatékonyabbá tétele.
A TEK-et 2010-ben hozták létre, és az elmúlt években a terrorelhárítás mellett kiemelt szerepet játszott a kiemelt állami vezetők védelmében is. A szervezetet Hajdu János irányította annak megalakulása óta.
A TEK több nagyobb műveletben is részt vett az elmúlt időszakban, köztük fegyveres incidensek felszámolásában, terrorfenyegetéssel kapcsolatos elfogásokban és különleges rendőri akciókban.
A mostani döntés következtében továbbra sem tisztázott, hogy a TEK jelenlegi feladatait pontosan mely szervezetek veszik át, és hogyan alakul át a terrorelhárítás rendszere Magyarországon.