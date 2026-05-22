Orbán Viktor fontos bejelentést tett! Ezt önnek is látnia kell!

„Árad a gyűlölet és az erőszak. Ezért megalakítjuk a Védvonalat. Számíthattok ránk!” – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor pénteken a közösségi oldalán.
Magyar Péter hívei láthatóan beleragadtak a kampányban, és továbbra is azt a mérhetetlen gyűlöletet sugározzák az egykori kormánypárt felé, amit korábban is. Erre hívta fel a figyelmet Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezető-helyettese. Azt írta:
Az internet sok pontján már kifejezetten terror van.”
Kocsis kifejti, hogy pártelnöküket követve a tiszások önkéntes bíró vagy ügyész képében tetszelegnek, és vád nélkül osztogatnak büntetéseket. A féktelen indulat a választások óta különösen felerősödött.
Az online bántalmazás azonban átcsapott fizikai erőszakba is, amit nem lehet eltűrni. Erre hozza létre a konzervatív oldal a Védvonalat, melyről részleteket Kocsis Máté posztjában olvashat.