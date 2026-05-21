Orbán Viktorral jelentkezett be Kocsis Máté

„Lex Orbán – a hülyeségvonaton nincsen fék” – így reagált közösségi oldalán Kocsis Máté arra az alaptörvény-módosítási javaslatra, amely szerint nem lehetne újra miniszterelnök az, aki összesen – megszakításokkal együtt – már legalább nyolc éven át betöltötte a kormányfői tisztséget.

A fideszes politikus közösségi oldalán azt írta: szerinte miközben a Tisza Párt korábban arról beszélt, hogy „Orbánnak és pártjának vége”, most mégis törvényi úton akadályoznák meg, hogy Orbán Viktor ismét választást nyerjen.

Kocsis Máté a javaslatot a „tanácsköztársaság első szellemi termékének” nevezte.

A politikus ezt követően sorra vette az 1990 utáni magyar miniszterelnököket. A néhai Antall József és Horn Gyula mellett megemlítette Boross Péter, Medgyessy Péter, Gyurcsány Ferenc, valamint Bajnai Gordon is, ironikusan arra utalva, hogy szerinte

a szabályozás valójában kizárólag Orbán Viktorra vonatkozna.

Kocsis Máté úgy fogalmazott: szerinte egyértelműen személyre szabott jogalkotásról van szó, amely visszamenőleges módon próbálná kizárni Orbán Viktort a miniszterelnöki tisztségből.

A fideszes politikus szerint ezért „érdemes lett volna egyenesen beleírni a nevét” a jogszabályba.

A kormánypárti politikus a bejegyzés végén arról is írt: vannak olyan politikai folyamatok, amelyek ellen szerinte már „védvonalat kell építeni”. Hozzátette: ezzel kapcsolatban péntek délelőtt újabb bejelentkezést ígért.