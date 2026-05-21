Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nem fogja elhinni, mit csinált Varga Judit! Ezt a fotót mindenkinek látnia kell!

Olvasta?

Magyar Péter magyarázkodik, miután rárontott az osztrák kancellárra

Kocsis Máté

Orbán Viktorral jelentkezett be Kocsis Máté

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kocsis Máté Facebook-bejegyzésében egy komoly ellentmondásra hívta fel a figyelmet. A fideszes politikus azt fejtegeti, hogy ha a tiszások szerint Orbán Viktornak vége, akkor miért félnek attól, hogy újra kormányra kerülhet, aminek elkerülésére törvényt is alkottak. Ezzel kapcsolatban péntek délelőttre újabb bejelentkezést ígért.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kocsis MátéOrbán Viktorminiszterelnök

„Lex Orbán – a hülyeségvonaton nincsen fék” – így reagált közösségi oldalán Kocsis Máté arra az alaptörvény-módosítási javaslatra, amely szerint nem lehetne újra miniszterelnök az, aki összesen – megszakításokkal együtt – már legalább nyolc éven át betöltötte a kormányfői tisztséget.

Orbán Viktor és Kocsis Máté
Orbán Viktor és Kocsis Máté Fotó: Facebook

A fideszes politikus közösségi oldalán azt írta: szerinte miközben a Tisza Párt korábban arról beszélt, hogy „Orbánnak és pártjának vége”, most mégis törvényi úton akadályoznák meg, hogy Orbán Viktor ismét választást nyerjen.

Kocsis Máté a javaslatot a „tanácsköztársaság első szellemi termékének” nevezte.

A politikus ezt követően sorra vette az 1990 utáni magyar miniszterelnököket. A néhai Antall József és Horn Gyula mellett megemlítette Boross Péter, Medgyessy Péter, Gyurcsány Ferenc, valamint Bajnai Gordon is, ironikusan arra utalva, hogy szerinte 

a szabályozás valójában kizárólag Orbán Viktorra vonatkozna.

Kocsis Máté úgy fogalmazott: szerinte egyértelműen személyre szabott jogalkotásról van szó, amely visszamenőleges módon próbálná kizárni Orbán Viktort a miniszterelnöki tisztségből. 

A fideszes politikus szerint ezért „érdemes lett volna egyenesen beleírni a nevét” a jogszabályba.

A kormánypárti politikus a bejegyzés végén arról is írt: vannak olyan politikai folyamatok, amelyek ellen szerinte már „védvonalat kell építeni”. Hozzátette: ezzel kapcsolatban péntek délelőtt újabb bejelentkezést ígért.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!