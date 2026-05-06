Szombaton megalakul az Országgyűlés – itt a pontos menetrend

A napirendi javaslat szerint az alakuló ülést 10 órakor Sulyok Tamás köztársasági elnök nyitja meg. A Himnusz után felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. A Ház meghallgatja Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke és Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke beszámolóját az április 12-i országgyűlési választásról. A voksoláson a Tisza Párt 141, a Fidesz–KDNP 52, a Mi Hazánk pedig hat mandátumot szerzett a 199 fős parlamentben. A mandátumvizsgálat és a mandátumigazolás után az országgyűlési képviselők esküt tesznek. Ezzel megalakul az új Országgyűlés, és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása.
Így zajlik majd az új Országgyűlés alakuló ülése
Az új kormány megalakulásáig az Orbán Viktor vezette kabinet ügyvezető kormányként működik tovább. Az alaptörvény szerint ilyenkor nem ismerheti el nemzetközi szerződés kötelező hatályát, rendeletet pedig csak törvényi felhatalmazás alapján, halaszthatatlan esetben alkothat.
Az államfő javaslatot tesz a miniszterelnök személyére. Sulyok Tamás április 15-én Magyar Pétert, a Tisza Párt listavezetőjét bízta meg az új kormány megalakításával.
Az esküokmányok ellenőrzése után a parlament vita nélkül dönt a választási beszámolókról, majd a korelnök ismerteti a képviselőcsoportok megalakulását. Ezt követően titkos szavazással megválasztják az Országgyűlés elnökét, nyílt szavazással pedig az alelnököket és a jegyzőket.
A Tisza Párt Forsthoffer Ágnest jelölte házelnöknek. Alelnöknek Hallerné Nagy Anikót, Kőszegi Krisztiánt és Rák Richárdot javasolták; utóbbi a törvényalkotási bizottság alelnöke lehet.
A többi frakció is alelnököt jelöl: a Fidesz Vitályos Esztert, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk pedig Dúró Dórát.
A korelnök bejelenti a házbizottság megalakulását, majd az Országgyűlés új elnöke átveszi az ülés vezetését. Köszöntője után következik a miniszterelnök megválasztása. Az új kormányfőt a képviselők több mint felének szavazatával választják meg. A miniszterelnök a megválasztásával hivatalba lép, majd a történelmi zászlók előtt ünnepélyes esküt tesz és beszédet mond.
Csak a Mi Hazánk képviselői tesznek esküt a Szent Koronánál
Noha a Mi Hazánk javaslatát az Országgyűlés április 28-i alakuló ülését előkészítő tárgyaláson valamennyi parlamenti párt vezetői elfogadták,
végül csak a Mi Hazánk képviselői tesznek esküt a Szent Koronánál, amely az Országház Koronatermében van kiállítva. Ezt Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke jelentette be szerdán a Facebook-oldalán.
A képviselők hozzájárulhatnak ahhoz is, hogy a parlament a házszabálytól eltérve tárgyalja a minisztériumok felsorolásáról szóló törvényjavaslatot, valamint az orosz–ukrán háború miatt kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséhez szükséges javaslatcsomagot.
Az ülés vége felé a parlament dönt a bizottságok létrehozásáról, tagjaik és tisztségviselőik megválasztásáról. Az új Országgyűlésnek 20 állandó bizottsága lesz: 14-et a kormánypárt, négyet a Fidesz, egyet-egyet a KDNP és a Mi Hazánk vezet.
Az alakuló ülés végén elhangzik a Szózat, a Székely himnusz és az európai himnusz, valamint fellép a Sükösdi Danubia Tamburazenekar. Az üléssel párhuzamosan a Tisza Párt egész napos „rendszerváltó népünnepélyt” szervez a Kossuth Lajos téren és a rakparton. Magyar Péter miniszterelnökké választása után díszszemle és ünnepélyes zászlófelvonás lesz, majd az új kormányfő köszönti az egybegyűlteket.