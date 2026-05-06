Szombaton megalakul az Országgyűlés – itt a pontos menetrend

A napirendi javaslat szerint az alakuló ülést 10 órakor Sulyok Tamás köztársasági elnök nyitja meg. A Himnusz után felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. A Ház meghallgatja Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke és Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke beszámolóját az április 12-i országgyűlési választásról. A voksoláson a Tisza Párt 141, a Fidesz–KDNP 52, a Mi Hazánk pedig hat mandátumot szerzett a 199 fős parlamentben. A mandátumvizsgálat és a mandátumigazolás után az országgyűlési képviselők esküt tesznek. Ezzel megalakul az új Országgyűlés, és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása.

Megalakul szombaton az új Országgyűlés (Fotó: Bruzák Noémi/MTI)

Így zajlik majd az új Országgyűlés alakuló ülése

Az új kormány megalakulásáig az Orbán Viktor vezette kabinet ügyvezető kormányként működik tovább. Az alaptörvény szerint ilyenkor nem ismerheti el nemzetközi szerződés kötelező hatályát, rendeletet pedig csak törvényi felhatalmazás alapján, halaszthatatlan esetben alkothat.

Az államfő javaslatot tesz a miniszterelnök személyére. Sulyok Tamás április 15-én Magyar Pétert, a Tisza Párt listavezetőjét bízta meg az új kormány megalakításával.

Az esküokmányok ellenőrzése után a parlament vita nélkül dönt a választási beszámolókról, majd a korelnök ismerteti a képviselőcsoportok megalakulását. Ezt követően titkos szavazással megválasztják az Országgyűlés elnökét, nyílt szavazással pedig az alelnököket és a jegyzőket.

A Tisza Párt Forsthoffer Ágnest jelölte házelnöknek. Alelnöknek Hallerné Nagy Anikót, Kőszegi Krisztiánt és Rák Richárdot javasolták; utóbbi a törvényalkotási bizottság alelnöke lehet.

A többi frakció is alelnököt jelöl: a Fidesz Vitályos Esztert, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk pedig Dúró Dórát.

A korelnök bejelenti a házbizottság megalakulását, majd az Országgyűlés új elnöke átveszi az ülés vezetését. Köszöntője után következik a miniszterelnök megválasztása. Az új kormányfőt a képviselők több mint felének szavazatával választják meg. A miniszterelnök a megválasztásával hivatalba lép, majd a történelmi zászlók előtt ünnepélyes esküt tesz és beszédet mond.