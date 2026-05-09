Az Országgyűlés alakuló ülésén elfogadták a bizottsági struktúrát

Elfogadták a képviselők a bizottsági struktúrát, és megválasztották a testületek elnökét, alelnökeit és tagjait is a parlament szombati alakuló ülésén.
Az előző ciklushoz képest néggyel több, 20 bizottsággal folytatja munkáját az új parlament, a testületek közül 14-et a Tisza, mint kormánypárt, négyet a Fidesz, egyet-egyet a KDNP és a Mi Hazánk elnököl.
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló országgyűlési határozati javaslatot 196 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a Ház.
