Az Országgyűlésben a kormányzatinál is nagyobb káderhiánnyal küzd a Tisza Párt

A 141 képviselő szinte egytől egyig kezdő, a parlamenti munkát eddig csak kívülről szemlélő politikus. Az Országgyűlésben ezért kerülhetnek egyes bizottságok élére is olyan tiszások, akik az adott szakterületeken semmilyen jártassággal nem rendelkeznek.
Egy vendéglátós vállalkozó töltheti be az Országgyűlés gazdasági és energetikai bizottságának elnöki posztját május 9-től – írta a Magyar Nemzet csütörtökön.

Budapest, 2026. május 4. Az április 12-i országgyűlési választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, nemzetiségi szószólok megbízólevelük átvételén az Országház Kupolatermében 2026. május 4-én. Az országgyűlési választás jogerős végeredménye szerint a Tisza Párt 45, a Fidesz-KDNP pártszövetség 42, a Mi Hazánk Mozgalom pedig 6 listás mandátumot szerzett. MTI/Kocsis Zoltán
A lap megjegyzi, a Tisza Párt közgazdász végzettségű képviselője, Csőszi Attila a jelölti bemutatkozásában a közúti és egészségügyi infrastruktúra fejlesztését, valamint a térség fenntartható turisztikai fejlesztését jelölte meg célként.

Az energetikáról szót sem ejtett, nyilván azért, mert a speciális tudást igénylő szakterületen nincs jártassága.

Súlyos káderhiánnyal küzd a Tisza Párt az Országgyűlésben is

Ahogyan a leendő Tisza-kormányba a 16 miniszter jelölése sem volt zökkenőmentes, úgy várhatóan a minisztériumokban vezetői szerepet betöltő államtitkárok kiválasztása még nagyobb döccenőkkel mehet végbe, hacsak nem kész portfólióval érkeznek az új miniszterek.

Az Országgyűlés esetében sincs könnyű helyzetben Magyar Péter és a Tisza Párt, mivel itt talán még súlyosabb

káderhiánnyal küzd a Tisza Párt, amelynek 141 képviselője szinte egytől egyig kezdő, a parlamenti munkát eddig csak kívülről szemlélő politikus.

 

Ezért kerülhettek egyes bizottságok élére is olyan tiszások, akik az adott szakterületeken semmilyen jártassággal nem rendelkeznek.

Mindenesetre nem emeli a 141 fős frakciójuk presztízsét, hogy egyetlen olyan képviselő sem akad, aki energetikai szakembernek nevezhető, mert ha lenne ilyen, akkor vélhetően őt jelölik a szakbizottság élére.

