Az Országgyűlésben a kormányzatinál is nagyobb káderhiánnyal küzd a Tisza Párt

Egy vendéglátós vállalkozó töltheti be az Országgyűlés gazdasági és energetikai bizottságának elnöki posztját május 9-től – írta a Magyar Nemzet csütörtökön.
A lap megjegyzi, a Tisza Párt közgazdász végzettségű képviselője, Csőszi Attila a jelölti bemutatkozásában a közúti és egészségügyi infrastruktúra fejlesztését, valamint a térség fenntartható turisztikai fejlesztését jelölte meg célként.
Az energetikáról szót sem ejtett, nyilván azért, mert a speciális tudást igénylő szakterületen nincs jártassága.
Súlyos káderhiánnyal küzd a Tisza Párt az Országgyűlésben is
Ahogyan a leendő Tisza-kormányba a 16 miniszter jelölése sem volt zökkenőmentes, úgy várhatóan a minisztériumokban vezetői szerepet betöltő államtitkárok kiválasztása még nagyobb döccenőkkel mehet végbe, hacsak nem kész portfólióval érkeznek az új miniszterek.
Az Országgyűlés esetében sincs könnyű helyzetben Magyar Péter és a Tisza Párt, mivel itt talán még súlyosabb
káderhiánnyal küzd a Tisza Párt, amelynek 141 képviselője szinte egytől egyig kezdő, a parlamenti munkát eddig csak kívülről szemlélő politikus.
Ezért kerülhettek egyes bizottságok élére is olyan tiszások, akik az adott szakterületeken semmilyen jártassággal nem rendelkeznek.
Mindenesetre nem emeli a 141 fős frakciójuk presztízsét, hogy egyetlen olyan képviselő sem akad, aki energetikai szakembernek nevezhető, mert ha lenne ilyen, akkor vélhetően őt jelölik a szakbizottság élére.