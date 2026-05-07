Az Országgyűlésben a kormányzatinál is nagyobb káderhiánnyal küzd a Tisza Párt

Egy vendéglátós vállalkozó töltheti be az Országgyűlés gazdasági és energetikai bizottságának elnöki posztját május 9-től – írta a Magyar Nemzet csütörtökön.

Budapest, 2026. május 4. Az április 12-i országgyűlési választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, nemzetiségi szószólók megbízólevelük átvételén az Országház Kupolatermében 2026. május 4-én

Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

A lap megjegyzi, a Tisza Párt közgazdász végzettségű képviselője, Csőszi Attila a jelölti bemutatkozásában a közúti és egészségügyi infrastruktúra fejlesztését, valamint a térség fenntartható turisztikai fejlesztését jelölte meg célként.

Az energetikáról szót sem ejtett, nyilván azért, mert a speciális tudást igénylő szakterületen nincs jártassága.

Súlyos káderhiánnyal küzd a Tisza Párt az Országgyűlésben is

Ahogyan a leendő Tisza-kormányba a 16 miniszter jelölése sem volt zökkenőmentes, úgy várhatóan a minisztériumokban vezetői szerepet betöltő államtitkárok kiválasztása még nagyobb döccenőkkel mehet végbe, hacsak nem kész portfólióval érkeznek az új miniszterek.

Az Országgyűlés esetében sincs könnyű helyzetben Magyar Péter és a Tisza Párt, mivel itt talán még súlyosabb