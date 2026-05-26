Csökkentik a parlamenti képviselők fizetését – Magyar Péter napirend előtti felszólalása az Országgyűlésben

Magyar Péter a napirend előtti több, az elmúlt hetekben nagy érdeklődést kiváltó ügyben kifejtette álláspontját. Az Országgyűlés ülésén szóba kerültek alkotmányos kérdések, a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk parlamenti képviselőcsoportjának új feladatai, valamint a politikai rendszer működését érintő javaslatok is.
Alaptörvény-módosítás és a „Lex Orbán” is terítéken
A miniszterelnök szerint egy-két héten belül az Országgyűlés elé kerülhet a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat. A Tisza-kormány az új szervezetet széles jogosítványokkal ruházná fel. Magyar Péter úgy fogalmazott: „a lehető legnagyobb hatáskörrel” működne az új hivatal.
Magyar Péter az Alaptörvény módosításáról azt mondta, ha van társadalmi igény alkotmányos reformra vagy akár új Alaptörvényre, azt az emberekkel közösen kell eldönteni, ugyanakkor most gyors megoldásra van szükség.
A parlament elé kerülhet a miniszterelnöki megbízatás nyolcéves maximalizálásáról szóló javaslat is. Ennek értelmében a szabályozás Orbán Viktor jövőbeli indulását is kizárhatná. A javaslatot ugyanakkor több belföldi és külföldi kritika is érte a visszamenőleges hatály miatt.
Csökkentett költségvetési keretet lengetett be Magyar Péter
Magyar Péter a beszédében hangsúlyozta:
Az első intézkedések között szerepelne a politikai privilégiumok csökkentése, a képviselői fizetések mérséklése, valamint az indokolatlan luxuskiadások visszaszorítása.
Emellett a politikai kifizetőhelyek felszámolását és a diplomata-útlevelek rendszerének felülvizsgálatát is kilátásba helyezte, beleértve a képviselők hozzátartozóinak kiadott okmányait is. Magyar Péter példamutatónak nevezte Berki Ákost, az Országgyűlés 22 éves, legfiatalabb képviselőjét. Mint mondta, a fiatal politikus nem veszi igénybe a 25 év alattiaknak járó személyi jövedelemadó-mentességet.
Cikluskorlátot vezetne be Magyar Péter, költségvetési visszaélésekről is beszélt
Magyar Péter bejelentette:
Benyújtották azt az alaptörvény-módosítást, amely korlátozná a miniszterelnöki ciklusok számát. Hozzátette, vizsgálják annak lehetőségét is, hogy a cikluskorlátot más választott tisztségekre is kiterjesszék.
Felszólalásában költségvetési csalásokról, hűtlen kezelésről és háttéralkukról is beszélt. Úgy fogalmazott: a „szivarszobák” működését is be fogják mutatni a nyilvánosságnak.
Magyar Péter szerint a vizsgálatok során „fedezet nélküli kötelezettségvállalásokra” bukkantak, amelyek állítása szerint komoly pénzügyi kockázatot jelentenek az állam működésére nézve.
Vizsgálóbizottságok felállítását és intézményi átalakításokat ígért Magyar Péter
Minden korrupciós és hatalmi visszaélés ügyében teljes nyilvánosságot fogunk teremteni”
– jelentette ki Magyar Péter. Elmondása szerint a Tisza több vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi, köztük
a végrehajtási rendszer visszaéléseit feltáró bizottságot, a kegyelmi botrányt vizsgáló testületet, valamint a gyermekvédelmi ügyekkel foglalkozó bizottságot. Emellett vizsgálnák a spontán privatizáció körülményeit és az MNB körül kialakult botrányokat is.
Magyar Péter arról is beszélt, hogy megszüntetnék az egyetemek jelenlegi alapítványi fenntartási rendszerét. Hozzátette: a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését is kezdeményezni fogják.
Devizahitelesek védelméről és uniós forrásokról is beszélt Magyar Péter
Napirend előtti felszólalásában Magyar Péter kitért a devizahiteleseket érintő intézkedésekre is. Elmondta:
Kezdeményezni fogják a kilakoltatások felfüggesztését a devizahiteles ügyekben. Bejelentette továbbá egy nyugdíjas SZÉP-kártya program elindítását is, amelynek célja az idősek támogatása és életminőségének javítása lenne.
Magyar Péter beszélt az uniós források „hazahozataláról” is, hangsúlyozva, hogy a támogatások megszerzése és hatékony felhasználása kiemelt cél. Emellett átalakítanák a végrehajtási, a felszámolási és a közjegyzői rendszert is.
Magyar Péter üdvözölte a Védvonal megalakulását
Magyar Péter felszólalásában üdvözölte a Kocsis Máté által kezdeményezett Védvonal megalakulását, ugyanakkor hangsúlyozta: a kezdeményezés csak akkor működhet hatékonyan, ha megfelelően képzett jogászok állnak rendelkezésre.
Élesen bírálta a korábbi kormánytagokat is
Beszédének további részében Magyar Péter elsősorban a fideszes politikusokat bírálta, több alkalommal becsmérelve munkájukat és politikai teljesítményüket.
Külön kitért a korábbi kormány több tagjára is, név szerint említve Rétvári Bencet, Gulyás Gergelyt és Takács Pétert. Felszólalásában a volt kabinet működését több ponton is kudarcosnak és hiteltelennek nevezte.
Gulyás Gergely: Vége a kampánynak, ideje kormányozni
Válaszában Gulyás Gergely azt mondta: véget ért a választási kampány, ezért szerinte ideje „Facebook-kormányzás helyett érdemi cselekvésbe” kezdeni. Közölte, támogatják a 120 ezer forintos minimálbért és a kata visszavezetését, bár utóbbit nem az eredeti formájában. Elismerte, hogy több kórház állapota rossz, ugyanakkor az egészségügyi béremeléseket is figyelembe kell venni.
Beszédében megvédte a családtámogatási, otthonteremtési és migrációs politikát, miközben értetlenül állt a szerinte indokolatlan „gyűlöletkeltés” előtt. Saját magáról azt mondta: soha nem lopott, vagyoni helyzete pedig nem változott. Kitért a ciklusokat korlátozó törvényjavaslatra is:
Ha úgy fognak kormányozni, hogy a polgárok azt szeretnék, hogy újra Orbán Viktor legyen a miniszterelnök, akkor miért ne dönthetnének így?”
Felszólalása alatt többször is odaszólt neki Magyar Péter.
„Dicstelen szerep”
Viszonválaszában Magyar Péter azt mondta Gulyás Gergelynek, hogy elhiszi róla: nem lopott. Ugyanakkor számon kérte a korábbi kormánytagok vagyoni helyzetének alakulását is, emellett „dicstelennek” nevezte Gulyás Gergely frakcióvezetői pozícióját. A miniszterelnök azzal is megvádolta a korábbi fideszes tisztségviselőket, hogy azért kellett gyorsan megalakítani az új kormányt, mert állítása szerint egyes szereplők még az utolsó pillanatokban is „loptak”.
Magyar Péter a KEKVA-rendszerrel kapcsolatban arról beszélt: az érintett minisztériumok egyeztetéseket kezdenek az egyetemek vezetőivel. Elmondása szerint a cél az, hogy közösen vizsgálják felül a jelenlegi alapítványi működési rendszert és annak jövőjét.