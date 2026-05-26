Csökkentik a parlamenti képviselők fizetését – Magyar Péter napirend előtti felszólalása az Országgyűlésben

Magyar Péter az Alaptörvény módosításáról azt mondta, ha van társadalmi igény alkotmányos reformra vagy akár új Alaptörvényre, azt az emberekkel közösen kell eldönteni, ugyanakkor most gyors megoldásra van szükség.

A parlament elé kerülhet a miniszterelnöki megbízatás nyolcéves maximalizálásáról szóló javaslat is. Ennek értelmében a szabályozás Orbán Viktor jövőbeli indulását is kizárhatná. A javaslatot ugyanakkor több belföldi és külföldi kritika is érte a visszamenőleges hatály miatt.

Csökkentett költségvetési keretet lengetett be Magyar Péter

Magyar Péter a beszédében hangsúlyozta:

Az első intézkedések között szerepelne a politikai privilégiumok csökkentése, a képviselői fizetések mérséklése, valamint az indokolatlan luxuskiadások visszaszorítása.

Emellett a politikai kifizetőhelyek felszámolását és a diplomata-útlevelek rendszerének felülvizsgálatát is kilátásba helyezte, beleértve a képviselők hozzátartozóinak kiadott okmányait is. Magyar Péter példamutatónak nevezte Berki Ákost, az Országgyűlés 22 éves, legfiatalabb képviselőjét. Mint mondta, a fiatal politikus nem veszi igénybe a 25 év alattiaknak járó személyi jövedelemadó-mentességet.

Cikluskorlátot vezetne be Magyar Péter, költségvetési visszaélésekről is beszélt

Magyar Péter bejelentette:

Benyújtották azt az alaptörvény-módosítást, amely korlátozná a miniszterelnöki ciklusok számát. Hozzátette, vizsgálják annak lehetőségét is, hogy a cikluskorlátot más választott tisztségekre is kiterjesszék.

Felszólalásában költségvetési csalásokról, hűtlen kezelésről és háttéralkukról is beszélt. Úgy fogalmazott: a „szivarszobák” működését is be fogják mutatni a nyilvánosságnak.