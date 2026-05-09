Új miniszterelnököt választ ma az Országgyűlés – mutatjuk a szombati programot

Sulyok Tamás államfő korábban Magyar Pétert kérte fel kormányalakításra, így a parlament várhatóan még szombaton megválasztja a Tisza Párt elnökét Magyarország új miniszterelnökének.

A megválasztott kormányfő ünnepélyes esküt tesz, majd beszédet mond a történelmi zászlók előtt. Az Országgyűlés emellett dönt a házelnök, az alelnökök és a parlamenti bizottságok összetételéről is.

Gulyás Gergely, az eddigi kancelláriaminiszter a Fidesz parlamenti frakcióvezetőjeként folytatja munkáját (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Az alakuló ülés végén elhangzik a Szózat, a Székely himnusz és az EU himnusza (Beethoven Örömódája) is,

Ezt követően a Kossuth Lajos téren és a rakparton egész napos rendezvényekkel készül a Tisza Párt.

Politikai vita a katonai ünnepség kapcsán

Az ünnepség kapcsán ugyanakkor politikai vita alakult ki az elmúlt napokban. A Tisza Párt által szervezett „afterpartin” ugyanis a szervezők szerint katonai tiszteletadás és díszszemle is lesz, noha az új kormány a hadsereg (díszőrség) kivezénylésekor még hivatalosan meg sem alakult. Ahogyan arról részletesebben is beszámoltunk, jogilag erősen kérdése, hogy a Magyar Honvédség milyen jogalapon jelenhet meg egy pártrendezvényen.