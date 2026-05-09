Új miniszterelnököt választ ma az Országgyűlés – mutatjuk a szombati programot

26 perce
Olvasási idő: 5 perc
Ma késő délelőtt megalakul az új Országgyűlés, amely megválasztja az új miniszterelnököt, Magyar Pétert, az áprilisi választáson nyertes Tisza Párt elnökét. Az alakuló ülést 10 órakor Sulyok Tamás köztársasági elnök nyitja meg, majd a képviselők eskütételét követően a házelnök, a miniszterek és a miniszterelnök megválasztására kerül sor. Délután katonai díszszemle és koncertek lesznek a Kossuth Lajos téren.
A napirendi terv szerint az ülés a Himnusszal kezdődik, ezt követően Sulyok Tamás köztársasági elnök mond köszöntőt, majd a korelnök vezeti tovább az ülést. A parlament meghallgatja a Nemzeti Választási Bizottság, illetve a Nemzeti Választási Iroda vezetőjének beszámolóját az országgyűlési választásról, amelyen a Tisza Párt 141 mandátumot, a Fidesz-KDNP 52 mandátumot, a Mi Hazánk pedig 6 mandátumot szerzett a 199 fős Országgyűlésben.

Az Országgyűlés alakuló ülésén várhatóan megválasztják Magyar Pétert miniszterelnöknek (Fotó: Hegedüs Róbert/MTI)

Esküt tesznek a képviselők, kinevezik a minisztereket

A mandátumok igazolása után a képviselők esküt tesznek, ezzel hivatalosan is megalakul az új Országgyűlés, egyúttal megszűnik a 2022-ben alakult Orbán-kormány megbízatása. Az ülés egyik legfontosabb pontja a miniszterelnök megválasztása lesz. 

Sulyok Tamás államfő korábban Magyar Pétert kérte fel kormányalakításra, így a parlament várhatóan még szombaton megválasztja a Tisza Párt elnökét Magyarország új miniszterelnökének.

A megválasztott kormányfő ünnepélyes esküt tesz, majd beszédet mond a történelmi zászlók előtt. Az Országgyűlés emellett dönt a házelnök, az alelnökök és a parlamenti bizottságok összetételéről is. 

Budapest, 2026. április 21. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a Fidesz delegációjának vezetője az Országgyűlés alakuló ülésének előkészítő tárgyalása végén tartott sajtótájékoztatón az Országházban 2026. április 21-én. MTI/Hegedüs Róbert
Gulyás Gergely, az eddigi kancelláriaminiszter a Fidesz parlamenti frakcióvezetőjeként folytatja munkáját (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Az alakuló ülés végén elhangzik a Szózat, a Székely himnusz és az EU himnusza (Beethoven Örömódája) is, 

Ezt követően a Kossuth Lajos téren és a rakparton egész napos rendezvényekkel készül a Tisza Párt

Politikai vita a katonai ünnepség kapcsán

Az ünnepség kapcsán ugyanakkor politikai vita alakult ki az elmúlt napokban. A Tisza Párt által szervezett „afterpartin” ugyanis a szervezők szerint katonai tiszteletadás és díszszemle is lesz, noha az új kormány a hadsereg (díszőrség) kivezénylésekor még hivatalosan meg sem alakult. Ahogyan arról részletesebben is beszámoltunk, jogilag erősen kérdése, hogy a Magyar Honvédség milyen jogalapon jelenhet meg egy pártrendezvényen.

