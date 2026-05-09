Új miniszterelnököt választ ma az Országgyűlés – mutatjuk a szombati programot

A napirendi terv szerint az ülés a Himnusszal kezdődik, ezt követően Sulyok Tamás köztársasági elnök mond köszöntőt, majd a korelnök vezeti tovább az ülést. A parlament meghallgatja a Nemzeti Választási Bizottság, illetve a Nemzeti Választási Iroda vezetőjének beszámolóját az országgyűlési választásról, amelyen a Tisza Párt 141 mandátumot, a Fidesz-KDNP 52 mandátumot, a Mi Hazánk pedig 6 mandátumot szerzett a 199 fős Országgyűlésben.
Esküt tesznek a képviselők, kinevezik a minisztereket
A mandátumok igazolása után a képviselők esküt tesznek, ezzel hivatalosan is megalakul az új Országgyűlés, egyúttal megszűnik a 2022-ben alakult Orbán-kormány megbízatása. Az ülés egyik legfontosabb pontja a miniszterelnök megválasztása lesz.
Sulyok Tamás államfő korábban Magyar Pétert kérte fel kormányalakításra, így a parlament várhatóan még szombaton megválasztja a Tisza Párt elnökét Magyarország új miniszterelnökének.
A megválasztott kormányfő ünnepélyes esküt tesz, majd beszédet mond a történelmi zászlók előtt. Az Országgyűlés emellett dönt a házelnök, az alelnökök és a parlamenti bizottságok összetételéről is.
Az alakuló ülés végén elhangzik a Szózat, a Székely himnusz és az EU himnusza (Beethoven Örömódája) is,
Ezt követően a Kossuth Lajos téren és a rakparton egész napos rendezvényekkel készül a Tisza Párt.
Politikai vita a katonai ünnepség kapcsán
Az ünnepség kapcsán ugyanakkor politikai vita alakult ki az elmúlt napokban. A Tisza Párt által szervezett „afterpartin” ugyanis a szervezők szerint katonai tiszteletadás és díszszemle is lesz, noha az új kormány a hadsereg (díszőrség) kivezénylésekor még hivatalosan meg sem alakult. Ahogyan arról részletesebben is beszámoltunk, jogilag erősen kérdése, hogy a Magyar Honvédség milyen jogalapon jelenhet meg egy pártrendezvényen.