Elfogadta az Országgyűlés a minisztériumok felsorolásáról szóló törvényt

Az Országgyűlés az alakuló ülésen döntött a minisztériumi struktúráról is. A parlament 141 igen szavazattal fogadta el a Tisza Párt által benyújtott törvényjavaslatot, amely rögzíti az új kormány minisztériumainak felsorolását. A jogszabály két nem szavazat és 53 tartózkodás mellett ment át. Az új kormányzati struktúrában több új vagy átalakított tárca is megjelenik, köztük külön Egészségügyi Minisztérium és Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium is létrejön.

Az új Országgyűlés alakuló ülése az Országházban 2026. május 9-én (Fotó: Balogh Dávid)