Elfogadta az Országgyűlés a minisztériumok felsorolásáról szóló törvényt

Az Országgyűlés szombaton, az alakuló ülés után megszavazta a minisztériumok felsorolásáról szóló törvényt, amely meghatározza az új Tisza-kormány szerkezetét. Az elfogadott jogszabály alapján a kabinet összesen 16 minisztériummal működik majd.
Az Országgyűlés az alakuló ülésen döntött a minisztériumi struktúráról is. A parlament 141 igen szavazattal fogadta el a Tisza Párt által benyújtott törvényjavaslatot, amely rögzíti az új kormány minisztériumainak felsorolását. A jogszabály két nem szavazat és 53 tartózkodás mellett ment át. Az új kormányzati struktúrában több új vagy átalakított tárca is megjelenik, köztük külön Egészségügyi Minisztérium és Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium is létrejön.

Az új Országgyűlés alakuló ülése az Országházban 2026. május 9-én (Fotó: Balogh Dávid)
Több új minisztérium is megjelenik az új kormányban

Az elfogadott törvény szerint a Tisza-kormány 16 minisztériummal kezdi meg működését. 

A kabinetben helyet kap többek között a Belügyminisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, a Külügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium is. Az új struktúrában külön tárcát kap az egészségügy, a tudomány és technológia, valamint a szociális és családügyi terület is. Emellett létrejön az Élő Környezetért Felelős Minisztérium, illetve a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium is.

A minisztériumok felsorolásáról szóló törvény elfogadása az egyik első fontos jogalkotási lépés volt az új parlament megalakulása után.

