Megalakult az új Országgyűlés, rekordrészvételű választásról számolt be az NVB és az NVI

Megkezdte munkáját az új Országgyűlés szombaton, nem sokkal 10 óra után. Az alakuló ülésen a választási szervek vezetői részletes beszámolót tartottak az áprilisi parlamenti választás lebonyolításáról, amelyet értékelésük szerint jogszerűen és eredményesen szerveztek meg. A tanácskozást Sulyok Tamás köztársasági elnök nyitotta meg, majd a Himnusz eléneklése után Vitányi Istvánt, a Fidesz országgyűlési képviselőjét kérte fel korelnöknek. A házbizottság megalakulásáig ő vezeti az alakuló ülést.

Sulyok Tamás köztársasági elnök nyitotta meg az Országgyűlés alakuló ülését (Fotó: Németh András Péter)

Több száz jogorvoslat érkezett a kampány miatt

Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) elnöke arról beszélt, hogy a választási eljárás alapvető szabályai nem változtak, ugyanakkor több pontosítás is történt, amelyek gördülékenyebbé tették a lebonyolítást. Kiemelte továbbá: a választás kiszámítható jogi környezetben zajlott, és az országos listás eredmény jogerőre emelkedéséig összesen 37 ülést tartottak. Elmondása szerint 139 kifogást és 115 fellebbezést bíráltak el, miközben mindössze három egyéni választókerületi eredményt támadtak meg, de ezek a jogorvoslatok sikertelenek voltak.

A választási szervek az országgyűlési képviselők 2026-os általános választását eredményesen, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően bonyolították le”

– fogalmazott Sasvári Róbert.