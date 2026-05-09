Megalakult az új Országgyűlés, rekordrészvételű választásról számolt be az NVB és az NVI

Sulyok Tamás köztársasági elnök nyitotta meg szombaton az Országgyűlés alakuló ülését, ahol a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda is értékelte az áprilisi parlamenti választást. A választási szervek szerint a voksolás jogszerűen, fennakadások nélkül és rekordmagas részvétel mellett zajlott le.
Megkezdte munkáját az új Országgyűlés szombaton, nem sokkal 10 óra után. Az alakuló ülésen a választási szervek vezetői részletes beszámolót tartottak az áprilisi parlamenti választás lebonyolításáról, amelyet értékelésük szerint jogszerűen és eredményesen szerveztek meg. A tanácskozást Sulyok Tamás köztársasági elnök nyitotta meg, majd a Himnusz eléneklése után Vitányi Istvánt, a Fidesz országgyűlési képviselőjét kérte fel korelnöknek. A házbizottság megalakulásáig ő vezeti az alakuló ülést.

Sulyok Tamás köztársasági elnök nyitotta meg az Országgyűlés alakuló ülését (Fotó: Németh András Péter)

Több száz jogorvoslat érkezett a kampány miatt

Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) elnöke arról beszélt, hogy a választási eljárás alapvető szabályai nem változtak, ugyanakkor több pontosítás is történt, amelyek gördülékenyebbé tették a lebonyolítást. Kiemelte továbbá: a választás kiszámítható jogi környezetben zajlott, és az országos listás eredmény jogerőre emelkedéséig összesen 37 ülést tartottak. Elmondása szerint 139 kifogást és 115 fellebbezést bíráltak el, miközben mindössze három egyéni választókerületi eredményt támadtak meg, de ezek a jogorvoslatok sikertelenek voltak.

A választási szervek az országgyűlési képviselők 2026-os általános választását eredményesen, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően bonyolították le” 

– fogalmazott Sasvári Róbert.

Megalakult az új Országgyűlés

Több mint 110 ezren dolgoztak a választás lebonyolításán

Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke közölte: 

A választást több mint 110 ezer ember közreműködésével szervezték meg 10 047 hazai szavazókörben és 149 külképviseleten. A voksolást 879 nemzetközi megfigyelő is figyelemmel követte.

A választás 79 százalékos rekordrészvétel mellett zajlott le, az informatikai rendszerek pedig stabilan működtek a kiemelkedő terhelés ellenére is. Az NVI szerint a fejlesztéseknek és a kötelező boríték eltörlésének köszönhetően minden korábbinál gyorsabban tudták publikálni az eredményeket.

Szombaton délelőtt megkezdte munkáját az új Országgyűlés  (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Már most újabb választókerületi módosításokra készülnek

Az NVI elnöke arról is beszélt, hogy bár az Országgyűlés tavaly módosította a választókerületi beosztást, 

a népességváltozások miatt legkésőbb 2028-ig ismét szükség lehet korrekcióra négy egyéni választókerületben.

Nagy Attila emellett kiemelte: az internetes választási tájékoztató rendszert több mint hárommillió egyedi látogató használta a világ 182 országából, miközben több mint 164 millió oldalmegtekintést regisztráltak.

 

