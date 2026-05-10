Az Országgyűlésben 79 perc alatt annyi tárgyi tévedés nem hangzott el soha, mint a miniszterelnök első beszédében

Bízzunk benne, hogy a színház, a móka és a tánc mellett valaki a Miniszterelnökségen majd a számokkal is foglalkozik. Mert ha nem, akkor bajban leszünk – írta Szalai Piroska, az Országgyűlés Gazdasági és Energetikai Bizottságának alelnöke vasárnap Facebook-oldalán azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter beszédében tárgyi tévedések sorozata szerepelt.

Szalai Piroska, az Országgyűlés Gazdasági és Energetikai Bizottságának alelnöke

A politikus hozzáteszi,

a magyar parlamentben 79 perc alatt még annyi tárgyi tévedés nem hangzott el soha, mint szombaton a miniszterelnök első beszédében, s ez nem vet jó fényt hazánkra!

Szerintem vannak hazánkban hozzáértőbb beszédírók.

Az Országgyűlésben is a tények számítanak

Szalai Piroska felsorolta azokat a tévedéseket, amelyek helyett a tényeket maga az Európai Unió szállítja, ezekből három szerepeljen itt is:

Magyar Péter szerint 3 millió ember él szegénységben, ehelyett a tény az, hogy 2010-ben volt hazánkban 3,1 millió szegénység vagy társadalmi kirekesztettségben élő honfitársunk. Azóta közel 1,3 millióan kitörtek a szegénységből és átléptek a középosztályba,

Magyar Péter szerint 800 ezer nyugdíjas létminimum alatt él, ehelyett a valós szám ennek fele sem lehet,

Magyar Péter szerint az emberek 5 évvel rövidebb ideig élnek az európai átlagnál, ehelyett a tény az, hogy az egészségben megélhető várható élettartam nálunk nőtt a második legnagyobb mértékben az unióban. Míg 2010-ben csupán 57,5 év volt, 2023-ra már 63,6 évre emelkedett, így a sereghajtók közül az unió átlagánál jobbak lettünk.

A teljes írás és a további tények Szalai Piroska közösségi oldalán olvashatók.