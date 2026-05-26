Forró témák az Országgyűlés első rendes ülésnapjain

Miután a Tisza Párt – ígéretével ellentétben – az alakuló ülést követő első hétre nem hívott össze parlamenti ülést, így ma kezdődik meg a képviselők munkája az Országházban, ugyanis ma és holnap tartja az első rendes üléseit az új Országgyűlés – írta a Magyar Nemzet hétfőn.
A lap hozzáteszi, napirenden szerepel többek között
- a „Lex Orbán” néven hírhedtté vált Alaptörvény-módosítás,
- Kocsis Máté mentelmi jogáról szóló döntés,
- a Tisza által javasolt vizsgálóbizottságok felállítása is.
Magyar Péter a saját csapdájába eshet a „Lex Orbán” miatt
Ahogyan megírtuk, alig pár nappal azután, hogy a miniszterelnök sógora benyújtotta az Alaptörvény 16. módosítását, Tényi István közérdekű bejelentést tett. A jogász Magyar Péternek címzett dokumentumban jelzi, hogy
Melléthei-Barna Márton javaslata komoly alkotmányjogi aggályokat vet fel, és rámutat a javaslat potenciális jogállamiságot érintő veszélyeire.
Kocsis Máté mentelmi joga is napirendre kerül
A képviselők várhatóan döntenek Kocsis Máté mentelmi ügyéről is. A fideszes politikus korábban arról beszélt, hogy támogatni fogja saját mentelmi jogának felfüggesztését. Úgy fogalmazott:
Szemben Magyar Péterrel, én nem bújok a mentelmi jogom mögé.”
Öt vizsgálóbizottságot állíthat fel az Országgyűlés a Tisza-kormány javaslatára
A benyújtott határozati javaslatok szerint az alábbi ügyek kivizsgálására jöhetnek létre parlamenti bizottságok:
- a gyermekvédelem rendszerszintű problémáinak feltárása
- a kegyelmi ügy felelőseinek vizsgálata
- a spontán privatizáció és a közvagyonvesztés ügye
- az MNB működésével kapcsolatos visszaélések
- valamint a végrehajtási rendszerben történt visszaélések.
Az országgyűlési törvény alapján a vizsgálóbizottságok létrehozásáról a parlament vita nélkül dönthet.