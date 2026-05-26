Forró témák az Országgyűlés első rendes ülésnapjain

Kedden kezdik meg munkájukat a Parlamentben a megválasztott képviselők, ahol több nagy horderejű politikai ügy is napirendre kerülhet. A Tisza-kormány parlamenti többsége öt vizsgálóbizottság felállításáról dönthet, miközben elindul az Orbán Viktor eltiltására szolgáló Alaptörvény-módosítás vitája is az Országgyűlés első rendes ülésnapján.
Miután a Tisza Párt – ígéretével ellentétben – az alakuló ülést követő első hétre nem hívott össze parlamenti ülést, így ma kezdődik meg a képviselők munkája az Országházban, ugyanis ma és holnap tartja az első rendes üléseit az új Országgyűlés – írta a Magyar Nemzet hétfőn.

A KDNP benyújtotta az Országgyűlésnek a 16 év alatti fiatalok mobilhasználatát szabályozó törvényjavaslatát (forrás: Facebook/Rétvári Bence)
A lap hozzáteszi, napirenden szerepel többek között

  • a „Lex Orbán” néven hírhedtté vált Alaptörvény-módosítás,
  • Kocsis Máté mentelmi jogáról szóló döntés,
  • a Tisza által javasolt vizsgálóbizottságok felállítása is.

Magyar Péter a saját csapdájába eshet a „Lex Orbán” miatt

Ahogyan megírtuk, alig pár nappal azután, hogy a miniszterelnök sógora benyújtotta az Alaptörvény 16. módosítását, Tényi István közérdekű bejelentést tett. A jogász Magyar Péternek címzett dokumentumban jelzi, hogy

Melléthei-Barna Márton javaslata komoly alkotmányjogi aggályokat vet fel, és rámutat a javaslat potenciális jogállamiságot érintő veszélyeire.

„Ez a szöveg egy hulladék” – így vélekedik a lex Orbánról a baloldali jogász

Kocsis Máté mentelmi joga is napirendre kerül

A képviselők várhatóan döntenek Kocsis Máté mentelmi ügyéről is. A fideszes politikus korábban arról beszélt, hogy támogatni fogja saját mentelmi jogának felfüggesztését. Úgy fogalmazott:

Szemben Magyar Péterrel, én nem bújok a mentelmi jogom mögé.”

Öt vizsgálóbizottságot állíthat fel az Országgyűlés a Tisza-kormány javaslatára

A benyújtott határozati javaslatok szerint az alábbi ügyek kivizsgálására jöhetnek létre parlamenti bizottságok:

  • a gyermekvédelem rendszerszintű problémáinak feltárása
  • a kegyelmi ügy felelőseinek vizsgálata
  • a spontán privatizáció és a közvagyonvesztés ügye
  • az MNB működésével kapcsolatos visszaélések
  • valamint a végrehajtási rendszerben történt visszaélések.

Az országgyűlési törvény alapján a vizsgálóbizottságok létrehozásáról a parlament vita nélkül dönthet.

