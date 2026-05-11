Őrizetbe vettek egy volt országgyűlési képviselőt fiktív foglalkoztatás és korrupció miatt

Fiktív foglalkoztatás, korrupció és csalás gyanúja miatt vett őrizetbe egy hajdani fideszes országgyűlési képviselőt a Központi Nyomozó Főügyészség. A gyanú szerint a volt országgyűlési képviselő egy polgármesterrel együttműködve úgy alkalmaztatott egy hozzátartozót személyi titkárként a parlamentben, hogy tényleges munkavégzés nem történt, a kifizetett bér egy részét pedig visszaosztották egymás között.
Újabb gyanúsítottat hallgatott ki a Központi Nyomozó Főügyészség abban a nyomozásban, amely fiktív foglalkoztatás miatt indult. Az ügyészségnek a honlapján közzé tett közlés szerint egy volt országgyűlési képviselő lakóhelyén kutatást és lefoglalást hajtottak végre, majd ezt követően gyanúsítottként hallgatták ki a politikust.

Fiktív foglalkoztatás, korrupció és csalás gyanúja miatt vett őrizetbe egy hajdani fideszes országgyűlési képviselőt a Központi Nyomozó Főügyészség. A gyanú szerint a volt országgyűlési képviselő egy polgármesterrel együttműködve úgy alkalmaztatott egy hozzátartozót személyi titkárként a parlamentben, hogy tényleges munkavégzés nem történt, a kifizetett bér egy részét pedig visszaosztották egymás között.

A megalapozott gyanú szerint a 2014 és 2026 között parlamenti képviselőként dolgozó politikus visszaélt azzal a lehetőséggel, hogy választókerületi munkáját az Országgyűlés Hivatala által fizetett munkatársak segíthetik. A nyomozás adatai alapján a parlamenti képviselő, politikus megállapodott egy 2024-ben megválasztott polgármesterrel arról, hogy annak egyik hozzátartozóját az egyik országgyűlési frakció személyi titkáraként alkalmazza úgy, hogy a foglalkoztatás mögött nincs valós munkavégzés.

A hatóság szerint a 2024 szeptemberében megkötött munkaszerződés valótlan tartalmú volt, és annak felhasználásával az Országgyűlés Hivatalát több mint 14,3 millió forintos kár érte. A gyanú szerint a tényleges munkát nem végző alkalmazott a fizetésének jelentős részét rokonának adta tovább, aki ebből rendszeresen pénzt juttatott vissza a volt képviselőnek azért, hogy a fiktív foglalkoztatás hosszabb ideig fennmaradjon.

A nyomozás szerint a fiktív munkaviszony 2026. április 22-én megszűnt azonnali hatállyal.

Az ügyészség közlése alapján a cselekmény az üzletszerűen, hivatali helyzettel visszaélve elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának, jelentős kárt okozó csalásnak és hamis magánokirat felhasználásának gyanúját veti fel.

A volt országgyűlési képviselőt őrizetbe vették, és a hatóság egy további korrupciós bűncselekmény elkövetésével is meggyanúsította. Az ügyben korábban már két másik személyt is kihallgattak gyanúsítottként: a polgármester jelenleg bűnügyi felügyelet alatt áll, míg a másik érintett szabadlábon védekezik.

A nem hivatalos közlések szerint az ügyben most őrizetbe vett politikus Bóna Zoltán volt fideszes országgyűlési képviselő, az ügyhöz kapcsolódó polgármester pedig Nagy Barnabás halásztelki polgármester, akinek a 70 -éves édesanyja volt papíron a fiktív parlamenti alkalmazás haszonélvezője.

 

 

